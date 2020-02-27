НАБУ зобов'язали визнати Порошенка потерпілим у справі "плівок Труби"

Вищий антикорупційний суд України вдруге скасував відмову Національного антикорупційного бюро визнати п'ятого президента України Петра Порошенка потерпілим у справі про розслідування скандальних плівок "Трубу прорвало".

Про це написав адвокат Порошенка Ігор Головань у блозі для "Української правди", додавши відповідне фото постанови суду. Головань розповів, що НАБУ "руками й копитами" впирається аби не розслідувати записи.

"Незаконно не реєстрували кримінальне провадження. Були примушені рішенням Вищого антикорупційного суду розпочати розслідування за фактом ймовірного незаконного впливу директора ДБР на слідчих для організації політичного переслідування п'ятого президента України", – написав він.

Постанова суду

Адвокат додав, що зареєструвавши кримінальне провадження, чиновники НАБУ одразу почали саботаж розслідування і пошук способів розслідування "поховати".

"Заважали клопотання адвокатів Петра Порошенка – потерпілого у справі. Тому 10.01.2019р. на світ з'явилася постанова детектива НАБУ про відмову у визнанні Петра Порошенка потерпілим. Ту постанову 28 січня 2020р. скасував Вищий антикорупційний суд", – повідомив Головань.

Однак, після цього НАБУ 4 лютого відмовили у визнанні Порошенка потерпілим повторно.

"Вчора Вищий антикорупційний суд вдруге скасував відмову НАБУ визнати Петра Порошенка потерпілим. Поховати розслідування учасникам скандальних розмов не вдасться", – підкреслив Головань.

Петро Порошенко, Роман Труба

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо ексдиректора Державного бюро розслідувань Романа Труби у зв'язку зі зловживанням ним своїм впливом.

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