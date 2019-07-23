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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

На Житомирщині брат легендарного "кіборга" обійшов нардепа-старожила по "мажоритарці"

1.6т Читати матеріал російською

У мажоритарному окрузі №67 на Житомирщині кандидат від президентської партії "Слуга народу", брат командира "кіборгів" Олега Кузьміних Сергій Кузьміних обійшов чинного нардепа Віктора Развадовського.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центрвиборчкому за результатами обробки 100% бюлетенів у місті Чуднів.

За Сергія Кузьміних свій голос віддали 36,31% виборців (29 790 голосів), за Развадовського проголосували 34,29% (28 135 голосів).

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Олег і Сергій Кузьміних

Олег і Сергій Кузьміних

На Житомирщині брат легендарного "кіборга" обійшов нардепа-старожила по "мажоритарці"

Скрінщот

Відзначимо, напередодні в окрузі розгорівся скандал. Представник "Слуги народу" заявив, що близько 2 тисяч голосів, які віддали за Кузьміних, могли приписати іншому кандидату – самовисуванцю Володимиру Кропивницькому.

Сергій Кузьміних

Сергій Кузьміних

zhitomir.info

Віктор Развадовський

Віктор Развадовський

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Брат кандидата в нардепи, легендарний командир "кіборгів" Олег Кузьміних потрапив у полон до терористів після боїв за донецький аеропорт – рідні впізнали його на відео, зробленому під час "параду полонених", який влаштували напередодні в Донецьку терористи.

  • Пізніше зазначалося, що терористи передали українського бійця ФСБ, яке готувало його вивезення в Росію.

  • При цьому відео з допитом Кузьміних одним із терористів із позивним "Гіві" шокувало навіть жителів РФ.

  • 22 травня 2015 року Кузьміних звільнили з російського полону.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
киборгі Верховна Рада України Партія "Слуга народу"
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