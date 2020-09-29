На засіданні комітету ВР за участю Фокіна розгорівся "мовний" скандал

На засіданні комітету Верховної Ради, куди прибув перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін, розгорівся скандал через мовне питання.

Як повідомляє Telegram-канал "Политика страны", проросійська активістка Олена Бережна почала ставити питання Фокіну. Але заступник голови комітету Роман Лозинський зажадав від неї перейти на українську мову.

Бережна заявила, що 10 стаття Конституції забезпечує вільний розвиток російської мови. Після цього в словесну перепалку включилися інші депутати.

У підсумку після хвилинного спору їй дали ще одну хвилину на питання, який таки прозвучав російською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні комітету Фокін заявив, що "не бачить" війни між РФ і Україною і підтвердив свою позицію щодо амністії на Донбасі.

Раніше Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Так, він заявив, що війна в Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ в ході переговорів.

Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз знаходяться під російською окупацією.

Крім цього, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.