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1 жовтня • оновлено в 22:01
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На Тайвані на людей впав міст: моторошний момент потрапив на відео

3.3т Читати матеріал російською

У повіті Ілан, на сході Тайваню, обвалився арочний міст, у результаті чого постраждали як мінімум 14 осіб, ще шість пропали безвісти.

Про це пише Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що уламки моста разом із бензовозом, який проїжджав по ньому, впали на три рибальські човни, які знаходилися внизу.

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На Тайвані на людей впав найбільший міст

На Тайвані на людей впав найбільший міст

Скріншот з відео

На Тайвані на людей впав міст: моторошний момент потрапив на відео

Daily Mail

За даними рятувальної служби Тайваню, всі постраждалі, окрім водія вантажівки, – іноземці: шестеро громадяни Філіппін і троє з Індонезії.

Причиною падіння єдиного на Тайвані сталевого одноарочного моста, який побудували 20 років тому, стало руйнування однієї з опор. Що саме призвело до НП, поки невідомо.

Міст довжиною 140 метрів і шириною 15 метрів був побудований у 1999 році в зоні рибальського порту Наньфан'ао.

На Тайвані на людей обвалився міст

На Тайвані на людей обвалився міст

AP

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Тайвані зійшов із рейок пасажирський потяг, у результаті чого постраждали 22 особи.

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Тайвань
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Медовар что-то совсем мышей не ловит!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Так В Тайване или НА Тайване? :-))))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Медовар?
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