На Тайвані на людей впав міст: моторошний момент потрапив на відео

У повіті Ілан, на сході Тайваню, обвалився арочний міст, у результаті чого постраждали як мінімум 14 осіб, ще шість пропали безвісти.

Про це пише Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що уламки моста разом із бензовозом, який проїжджав по ньому, впали на три рибальські човни, які знаходилися внизу.

За даними рятувальної служби Тайваню, всі постраждалі, окрім водія вантажівки, – іноземці: шестеро громадяни Філіппін і троє з Індонезії.

Причиною падіння єдиного на Тайвані сталевого одноарочного моста, який побудували 20 років тому, стало руйнування однієї з опор. Що саме призвело до НП, поки невідомо.

Міст довжиною 140 метрів і шириною 15 метрів був побудований у 1999 році в зоні рибальського порту Наньфан'ао.

Video captures moment towering arch bridge collapses in eastern Taiwan, sending oil tanker truck falling onto boats in the water below. https://t.co/zBdLNMFgYj pic.twitter.com/AqVpmYmfY5