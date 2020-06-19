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На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять "українську рулетку" і закон про референдум

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
1,0 т.
Ток-шоу 'Свобода слова Савіка Шустера'

У ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 19 червня говоритимуть про "українську рулетку"

У п'ятницю, 19 червня, о 21:00 у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" українські політики й мери міст зберуться, щоб обговорити проблему повернення роботи в Україні казино, а також анонсований закон про референдум.

За подіями в ефірі політичного ток-шоу можна буде спостерігати через трансляцію на телеканалі "Україна" та на YouTube-каналі @shusteronline (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Однією із тем програми стане "українська рулетка" – гості студії поділяться думками про те, скільки на гральному бізнесі, у разі його відновлення, зароблятиме держава. А з іншого боку – обговорять закон про референдум, зокрема, те, чи дозволить він українцям впливати на рішення влади та змінювати життя країни.

Однією із тем програми "Свобода слова Савіка Шустера" стане "українська рулетка"

Однією із тем програми "Свобода слова Савіка Шустера" стане "українська рулетка" shusteronline

У дискусії візьмуть участь:

  • Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;

  • Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу"

  • Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка";

  • Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";

  • Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу";

  • Альона Шкрум, народна депутатка, ВО "Батьківщина";

  • Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос";

  • Віталій Кличко, міський голова Києва;

  • Борис Філатов, міський голова Дніпра;

  • Олексій Каспрук, міський голова Чернівців;

  • Сергій Сухомлин, міський голова Житомира;

  • Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва;

  • Андрій Райкович, міський голова Кропивницького;

  • Андрій Дяченко, міський голова Каховки.

"Вони говорять, а вирішує народ", – зазначили в анонсі нового випуску ток-шоу.

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого разу в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" йшлося про те, скільки бюджет України втрачає від корупційних схем в податковій службі та митниці.

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  1. /Політика