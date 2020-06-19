На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять "українську рулетку" і закон про референдум
У ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 19 червня говоритимуть про "українську рулетку"
У п'ятницю, 19 червня, о 21:00 у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" українські політики й мери міст зберуться, щоб обговорити проблему повернення роботи в Україні казино, а також анонсований закон про референдум.
За подіями в ефірі політичного ток-шоу можна буде спостерігати через трансляцію на телеканалі "Україна" та на YouTube-каналі @shusteronline (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Однією із тем програми стане "українська рулетка" – гості студії поділяться думками про те, скільки на гральному бізнесі, у разі його відновлення, зароблятиме держава. А з іншого боку – обговорять закон про референдум, зокрема, те, чи дозволить він українцям впливати на рішення влади та змінювати життя країни.
Однією із тем програми "Свобода слова Савіка Шустера" стане "українська рулетка" shusteronline
У дискусії візьмуть участь:
Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу"
Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка";
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу";
Альона Шкрум, народна депутатка, ВО "Батьківщина";
Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос";
Віталій Кличко, міський голова Києва;
Борис Філатов, міський голова Дніпра;
Олексій Каспрук, міський голова Чернівців;
Сергій Сухомлин, міський голова Житомира;
Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва;
Андрій Райкович, міський голова Кропивницького;
Андрій Дяченко, міський голова Каховки.
"Вони говорять, а вирішує народ", – зазначили в анонсі нового випуску ток-шоу.
Пропонуємо подивитися трансляцію програми:
Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого разу в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" йшлося про те, скільки бюджет України втрачає від корупційних схем в податковій службі та митниці.