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1 листопада • оновлено в 14:28
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На нардепку Федину та військову Звіробій завели кримінальну справу

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На народну депутатку від партії "Європейська солідарність" Софію Федину та військову ЗСУ, волонтерку Марусю Звіробій, які потрапили на відео із побажанням смерті президенту, завели кримінальну справу.

Про це повідомив нардеп від "Слуга народу" Олександр Качура на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши номер справи.

"Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження щодо їхніх закликів до вбивства людини і повалення державної влади", – написав він.

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Софія Федина та Маруся Звіробій

Софія Федина та Маруся Звіробій

Скріншот із відео

Водночас постскриптумом Качура додав: "далі буде".

Як відомо, коментуючи скандал із Володимиром Зеленським після відвідування Золотого Луганської області, де він влаштував сварку з добровольцями, Софія Федина та Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента. Вони звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Як писав OBOZREVATEL:

  • Народна депутатка Софія Федина повідомила, що на її адресу почали надходити погрози. Зокрема все відбулося після її емоційного виступу, в якому вона розкритикувала манеру спілкування президента Володимира Зеленського з бійцями у Золотому на Донбасі.

  • Представники партії "Слуга народу" освистали виступ у ВРУ доброволиці-медички, ветеранки АТО та народної депутатки від "ЄС" Яни Зінкевич, коли вона відповідала на закиди президентської фракції щодо емоційної реакції Софії Федини на відвідування Зеленським Золотого-4.

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Особи
Маруся Звіробій Софія Федина Володимир Зеленський
Тег
Верховна Рада України
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Патриотки по-вызову
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Эх... Делаете вид что не понимаете что такое пожелания а что такое угрозы?
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