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18 грудня • оновлено в 23:25
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"На шматки поріжу! Рота закрий, жінко!" Кива влаштував жорстку бійку в Раді через ринок землі: відео

3.7т
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На засіданні аграрного комітету Верховної Ради ввечері в середу, 18 грудня, народні депутати на чолі зі скандальним Іллею Кивою з "Опозиційної платформи – За життя" влаштували бійку.

Частина парламентаріїв, які зібралися для розгляду поправок у гучний законопроєкт про відкриття ринку землі, заблокували місце глави комітету і влаштували сутички між собою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Нардепи голосно скандували "Ганьба!", били кулаками по столах і розкидали папери. У протесті брали участь зокрема лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, її однопартієць Сергій Тарута і представниця "ОПЗЖ" Наталія Королевська.

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Кива влаштував жорстку бійку в Раді через ринок землі

Скріншот з відео

Кива влаштував жорстку бійку в Раді через ринок землі

Кива влаштував жорстку бійку в Раді через ринок землі

Скріншот з відео

На "лінії вогню" опинився Кива. Він назвав колег зрадниками народу і закликав українців припинити "це безумство".

"Я вас, ворогів України, на шматки різати буду!", "Рота закрий, жінко!", "Зрадники і Іуди!" – закричав він і накинувся на інших нардепів із кулаками.

Кива влаштував жорстку бійку в Раді через ринок землі

Кива влаштував жорстку бійку в Раді через ринок землі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше жорстка бійка в Раді трапилася між народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком.

  • Сутичка почалася після засідання Комітету парламенту з питань аграрної політики. Свободівці затіяли бійку, намагаючись домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

  • Після бійки в ВР народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець був госпіталізований у лікарню.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Ринок землі в Україні
Особи
Ілля Кива Юлія Тимошенко Наталія Королевська
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Mega Death
Mega Death
Разрушение страны в онлайне!)) Что это за люди , которые делают вид, что управляют страной?))
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
У Кивы есть справка от психиатра, он неприкасаем.)))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так шо Кива хотел, чтобы рынок земли открыли или нет? И женщин политкорректно называть Гендерноравными.
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