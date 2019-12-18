На засіданні аграрного комітету Верховної Ради ввечері в середу, 18 грудня, народні депутати на чолі зі скандальним Іллею Кивою з "Опозиційної платформи – За життя" влаштували бійку.

Частина парламентаріїв, які зібралися для розгляду поправок у гучний законопроєкт про відкриття ринку землі, заблокували місце глави комітету і влаштували сутички між собою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Нардепи голосно скандували "Ганьба!", били кулаками по столах і розкидали папери. У протесті брали участь зокрема лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, її однопартієць Сергій Тарута і представниця "ОПЗЖ" Наталія Королевська.

Кива влаштував жорстку бійку в Раді через ринок землі Скріншот з відео

Кива влаштував жорстку бійку в Раді через ринок землі Скріншот з відео

На "лінії вогню" опинився Кива. Він назвав колег зрадниками народу і закликав українців припинити "це безумство".

"Я вас, ворогів України, на шматки різати буду!", "Рота закрий, жінко!", "Зрадники і Іуди!" – закричав він і накинувся на інших нардепів із кулаками.

Кива влаштував жорстку бійку в Раді через ринок землі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше жорстка бійка в Раді трапилася між народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком.

Сутичка почалася після засідання Комітету парламенту з питань аграрної політики. Свободівці затіяли бійку, намагаючись домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

Після бійки в ВР народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець був госпіталізований у лікарню.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!