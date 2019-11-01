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1 листопада • оновлено в 19:03
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Нездійсненна умова: НАТО викрили у подвійних стандартах щодо України

2.8т Читати матеріал російською

НАТО ставить країнам, які прагнуть вступити до Альянсу, умову, яке є нездійсненною для України. Однак вона поширювалося не на всі країни.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Микола Бєлєсков. За його словами, йдеться про відсутність у країн-кандидатів до НАТО територіальних конфліктів.

"Коли в 1955 році ФРН приймали до НАТО, формально ФРН мала територіальний конфлікт. ФРН вважала себе представницею всього німецького народу і не визнавала існування НДР", – підкреслив експерт.

За словами Бєлєскова, фактично у ФРН на момент вступу в Альянс був територіальний конфлікт з НДР.

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"Тобто, з одного боку, такий історичний прецедент є в НАТО. З іншого боку, коли в 90-х роках стояло питання розширення НАТО, проводили відповідні дослідження. Однією з умов називали, що не має бути територіальних конфліктів у країни-кандидата в члени НАТО. Це одна з принципових умов", – додав він.

"Є наша правда, як ми бачимо цю ситуацію. Україна хоче в НАТО, тому що інші альтернативи не спрацювали в 2014 році. Але на цю ситуацію треба дивитися з точки зору чинних країн-членів, для яких альянс був створений в першу чергу для забезпечення їх безпеки, а не України. Вони бачать цю ситуацію зі своєї точки зору", – зазначив експерт.

Нездійсненна умова: НАТО викрили у подвійних стандартах щодо України

5.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 30 жовтня Північноатлантична рада НАТО на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом прибула до Одеси. Столтенберг оглянув кораблі протимінної групи НАТО SNMCMG2 в морському порту і виступив з промовою перед курсантами Одеської військово-морської академії.

  • 31 жовтня в Києві зібралося засідання комісії Україна – НАТО за участю Столтенберга і українського президента Володимира Зеленського.

  • Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Микола Белесков
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Ну, ради Украины ната должна ой, обязанна изменить все уставы и законы.
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Mega Death
Mega Death
Попрошайки придумывают любые поводы))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ну возьмите меня!
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