На підтанцьовці в Путіна? Навіщо Зеленський летить до Ізраїлю на Форум із Голокосту

Президент України Володимир Зеленський летить на Світовий форум Голокосту. Він увійде до когорти політиків, які візьмуть участь у заходах, що присвячені 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Освенцим.

Водночас у мережі спалахнув скандал навколо поїздки. Багато українців дивуються тому, що на заході слова президентові не нададуть. А ось лідера Росії Володимира Путіна без особливих проблем садять нарівні з усіма, та ще й дозволяють виступати на відкритій панелі.

Навіщо Зеленський летить до Ізраїлю та чи буде на підтанцьовці в Путіна – розбирався OBOZREVATEL.

Що відбувається на Світовому форумі. Коротко

Це ціла серія заходів високого рівня в пам'ять про жертв Голокосту й злочини проти євреїв за часів Другої світової. Логічно, що головним спонсором та ініціатором виступає Ізраїль. Але це не просто внутрішня церемонія, а реально міжнародна подія.

Щорічно збираються десятки світових лідерів, які й не мають прямого стосунку до тих подій. Цьогоріч дата особлива – 75-та річниця визволення концтабору Освенцим. Тільки за офіційними даними, під час Другої світової там загинуло понад 1 млн євреїв.

Освенцим

Хто виступатиме й причім тут Зеленський

Цього року урочистості відвідає і президент України Володимир Зеленський. В інтерв'ю ізраїльським ЗМІ він прямо заявив, що в 2020 році буде розпочато будівництво меморіального комплексу в Бабиному Яру. На згадку про десятки тисяч загиблих євреїв.

"Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий із євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Я знаю, що в ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили виступати. Але в будь-якому разі я буду присутнім на цій церемонії", – підкреслив Зеленський.

Така позиція викликала широке обговорення в суспільстві. У мережі обурилися тим фактом, що на заходах слова президентові не нададуть, він буде там як рядовий гість. Водночас на одній із панелей виступати планує глава РФ Володимир Путін.

"Зате дадуть слово Путіну, керівнику держави-агресора, яка вбиває українців і окупувала наші території. Керівнику держави-правонаступниці СРСР і шанувальнику Сталіна, який разом із Гітлером розпочав Другу світову війну. Президенту України відвели роль мовчазної масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився.

4-й Всесвітній форум у 2015 році відбувся в Празі, Чехія

Такий формат запрошення президента України ізраїльською стороною, яка дедалі більше заграє з Москвою, – приниження нашої держави, зневага до пам’яті мільйонів українських євреїв – жертв Голокосту – і внеску українського народу в перемогу над нацизмом", – вважає народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович.

Як приклад нардеп згадує президента Польщі Анджея Дуду, що відмовився летіти в Єрусалим саме через те, що Путіну дозволять виголосити промову, а йому – ні.

А втім, цьогоріч подія по-справжньому масштабна. На сайті Форуму попередньо зазначено, що на захід прибуде майже пів сотні світових лідерів. Водночас виступатимуть, крім Путіна, президент Франції Еммануель Макрон, віцепрезидент США Майк Пенс, президент Німеччини Франк-Вальтер-Штайнмаєр, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та принц Чарльз.

Також на Форум приїдуть: президент Португалії Марселу Ребелу, прем'єр Швеції Стефан Левен, король Бельгії Філіп, лідери Албанії, Кіпру, Хорватії, Австрії, Фінляндії, Грузії, Болгарії та інших країн. Тобто міжнародний десант, щонайменше, значний.

Що ще обговорюватимуть і чому це важливо

Народний депутат 8-го скликання Борислав Береза глибоко переконаний – рішення відвідати таку подію є більш ніж виправданим. Головна мета – ізраїльські інвестиції і престиж України загалом.

"Ізраїльський бізнес поки не мотивований заходити в Україну, тому їх можна переконати вкладати гроші у вітчизняну економіку. Там він зможе аргументувати, або переконати (або не зможе) вкластися. Все залежить від його мотивації, знань і інформації, яку він розповість бізнесменам.

Зеленський і Нетаньягу в Києві

Крім того, це престиж держави. Представляючи країну на такому Форумі, президент додає не об'єктності, а суб'єктності державі. Не тільки ж публічні зустрічі будуть, але й неформальні, де переговори в кулуарах можуть принести досить користі", – підкреслив у коментарі OBOZREVATEL Береза.

Як пояснила глава інформаційного департаменту ОП Ірина Побєдоносцева, Зеленський 22 січня відлітає в Давос, на Всесвітній економічний форум, а опісля відразу ж вирушить до Ізраїлю.

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