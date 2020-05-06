Переселенці представлятимуть ОРДЛО: в ОП пояснили нюанси перезапуску Мінських переговорів

Українська сторона вирішила перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи на мирних переговорах у Мінську.

Про це в середу, 6 травня, повідомила пресслужба Офісу президента. Вказується, що керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову на цю тему з політичними радниками лідерів держав-учасників "нормандського" формату.

Зокрема, для прискорення Мінського процесу президент України підписав указ, згідно з яким представництво України в ТКГ істотно підвищено. "Ми підняли його до дуже високого офіційного рівня", – сказав Єрмак.

Так, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Рєзнікова.

На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів Верховної Ради.

Мінські переговори щодо Донбасу Колаж

Українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ переселенців, які покинули тимчасово окуповані регіони Донецької і Луганської областей після травня 2014 року. Вони виступлять як представники ОРДЛО.

Єрмак підкреслив, що учасники Тристоронньої контактної групи будуть залучати цих людей до дискусії, консультацій і погодження питань, передбачених мінськими домовленостями.

Водночас керівник ОП наголосив на неприпустимості жодних переговорів із представниками невизнаних квазідержавних утворень, тобто "Л/ДНР".

Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони.

"Високий офіційний статус членів делегацій дозволить швидше і ефективніше приймати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує", – зазначив керівник Офісу президента.

Він також вказав на необхідність повного та всеосяжного припинення вогню, негайного і повного доступу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово непідконтрольні території.

"Це безпосередньо стосується життя і здоров'я людей, що є найвищим пріоритетом для України", – сказав Єрмак.

"Україна виконує й буде виконувати все, про що домовилися [на "нормандському" форматі] лідери в Парижі. Саме з цією метою ми запропонували новий формат ТКГ", – додав керівник Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Засідання ТКГ у зв'язку з коронавірусом проходили в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня і 22 квітня.

8 квітня була досягнута домовленість про черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб на Донбасі до свята Пасхи. Обмін відбувся 16 квітня.

Нове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі очікується 14 травня. Вже відомий оновлений склад делегації України.

Раніше Андрій Єрмак зазначив, що до складу нової консультативної ради в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи увійдуть виключно громадяни України.

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