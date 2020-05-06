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6 травня • оновлено в 23:19
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/ Політика

Переселенці представлятимуть ОРДЛО: в ОП пояснили нюанси перезапуску Мінських переговорів

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Українська сторона вирішила перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи на мирних переговорах у Мінську.

Про це в середу, 6 травня, повідомила пресслужба Офісу президента. Вказується, що керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову на цю тему з політичними радниками лідерів держав-учасників "нормандського" формату.

Зокрема, для прискорення Мінського процесу президент України підписав указ, згідно з яким представництво України в ТКГ істотно підвищено. "Ми підняли його до дуже високого офіційного рівня", – сказав Єрмак.

Так, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Рєзнікова.

На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів Верховної Ради.

Мінські переговори щодо Донбасу

Мінські переговори щодо Донбасу

Колаж

Українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ переселенців, які покинули тимчасово окуповані регіони Донецької і Луганської областей після травня 2014 року. Вони виступлять як представники ОРДЛО.

Єрмак підкреслив, що учасники Тристоронньої контактної групи будуть залучати цих людей до дискусії, консультацій і погодження питань, передбачених мінськими домовленостями.

Водночас керівник ОП наголосив на неприпустимості жодних переговорів із представниками невизнаних квазідержавних утворень, тобто "Л/ДНР".

Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони.

"Високий офіційний статус членів делегацій дозволить швидше і ефективніше приймати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує", – зазначив керівник Офісу президента.

Він також вказав на необхідність повного та всеосяжного припинення вогню, негайного і повного доступу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово непідконтрольні території.

"Це безпосередньо стосується життя і здоров'я людей, що є найвищим пріоритетом для України", – сказав Єрмак.

"Україна виконує й буде виконувати все, про що домовилися [на "нормандському" форматі] лідери в Парижі. Саме з цією метою ми запропонували новий формат ТКГ", – додав керівник Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську мінські домовленості
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
Офіс президента Донбас переговори щодо Донбасу Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Зелёные придурки опять занимаются имитацией..Не желая разговаривать с Донецкой стороной..а только с переселенцами которые уже не имеют к ОРДЛО никакого отношения. зелебобики мира не достигнут..А все потому что до уссыка боятся галычанское визжащее отребье..
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Pollak John
Pollak John
Сивуха опять будет заправлять ?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Сами с собой переговариваться собираетесь? Кому интересен ваш междусобойчик и какой от него прок?
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Політика

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