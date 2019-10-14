На ПА НАТО висловили підтримку Порошенку

Парламентарі із секретаріату Парламентської асамблеї НАТО висловили повагу до п'ятого президента України Петра Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку країни в цілому.

Про це у своєму Facebook написала український політик Іванна Климпуш-Цинцадзе. За її словами, це ще раз доводить, що велика ціль об'єднує та додає сил спільно працювати над її досягненням.

Кулуари Парламентської асамблеї НАТО Фейсбук Іванни Климпуш-Цинцадзе

Кулуари Парламентської асамблеї НАТО Фейсбук Іванни Климпуш-Цинцадзе

Кулуари Парламентської асамблеї НАТО Фейсбук Іванни Климпуш-Цинцадзе

Кулуари Парламентської асамблеї НАТО Фейсбук Іванни Климпуш-Цинцадзе

Кулуари Парламентської асамблеї НАТО Фейсбук Іванни Климпуш-Цинцадзе

"Зворушливо було спостерігати за тим, як зовсім різні парламентарі та колеги з секретаріату Парламентської асамблеї НАТО тепло висловлювали свою повагу до п'ятого президента України, Петра Порошенка. Таке ставлення транслюється в подальшу підтримку України. Вірю, що велика ціль об'єднує та додає сил спільно працювати над її досягненням", – відзначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий президент України, голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у засіданнях Політичного комітету та Комітету з питань безпеки і оборони Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні.

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