На Одещині "застовпили" переможців виборів і вже встигли провести першу сесію

У Кароліно-Бугазькій сільській об'єднаній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області нібито встановили результати місцевих виборів і провели першу сесію селищної ради.

Про це повідомило видання "Новини Овідіополя". Також опубліковано відео засідання новообраних депутатів.

За інформацією видання, сільська територіальна виборча комісія встановила результати виборів депутатів місцевої ради на виборчих дільницях № 510969 (селище Затока) і № 510693 (село Кароліно-Бугаз).

За даними ТВК, до нового складу місцевої ради ОТГ увійшли: Олег Романів, В'ячеслав Свищов, Віталій Запша, Валерій Михальов, Ігор Мазур, Василь Садовський, Юрій Христовий, Ніна Смирнова, Олександр Григоренко, Эльшан Джафаров, Олексій Донкоглов, Сергій Звягінцев, Ваник Григорян, Володимир Рабинюк, Олена Шумілкіна, Тетяна Глущенко, Світлана Офіцерова, Олександр Доломанжи, Самвел Мартоян, Діана Гоменюк, Наталія Лященко, Паргев Менещян.

Вибори до сільської ради проходили за мажоритарною системою.

В ході першої сесії Кароліно-Бугазької сільради новообраний голова громади Андрій Апанасенко і депутатський корпус першого скликання новоствореної ОТГ принесли присягу а потім розглянули ряд робочих питань.

У свою чергу "Думська" повідомила, що, за інформацією Комітету виборців України, в Затоці ще триває підрахунок голосів, тому опубліковане відео як мінімум викликає подив.

"Якщо вони дійсно провели сесію і назвали себе переможцями, то ці дії точно неправомірно. Перед цим результати виборів повинні бути оприлюднені. Швидше за все, там будуть судові розгляди. Це зроблено, щоб максимально "застовпити" за собою перемогу", – розповів голова обласної організації КВУ Анатолій Бойко.

За його словами, такий поспіх свідчить виключно про бажання обійти закон. Він уточнив, що в Затоці спостерігачам КВУ відмовлялися видавати протоколи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі глава Приморської райадміністрації, кандидат в депутати від "Довіряй ділам" Марат Корольов влаштував розборки на засіданні дільничної виборчої комісії №511314 (просп. Гагаріна, 3).