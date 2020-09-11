Єрмак назвав "головне досягнення" переговорів щодо Донбасу в Берліні

Продовження режиму тиші на Донбасі стало головним результатом переговорів 11 вересня в Берліні в "нормандському форматі" на рівні політичних радників.

Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після завершення зустрічі, передає "Укрінформ". Як повідомив він, сторони не досягли домовленості про дату проведення наступного саміту глав країн "нормандської четвірки", хоча всі розуміють його важливість.

На пропозицію української сторони всі чотири радники заявили про безумовне підтримання режиму "тиші" та про виконання заходів, які мають це забезпечити, зазначив Єрмак.

"Я вважаю, що це найважливіше, що сьогодні відбулося. І це дає надію, що режим "тиші", який був ініційований президентом України і тривав протягом останніх шести тижнів, буде продовжений. Ми дуже на це сподіваємося і будемо робити все, що залежить від України, аби це було так. Ми робимо все, щоб зберегти життя та здоров‘я наших бійців, наших людей", – сказав Єрмак.

Що стосується нових "нормандських" переговорів на найвищому рівні, то, за словами глави ОП, "процес рухається вперед".

"Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року", – сказав Єрмак.

Усього протягом 7-годинних переговорів делегації пройшли практично за всіма пунктами, які стосуються домовленостей лідерів "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі: питання безпеки, політичні, доступ Червоного Хреста, звільнення утримуваних осіб.

На думку Єрмака, важливо, що на берлінській зустрічі були присутні посли ОБСЄ. Це дає надію, що зв'язок між "нормандським" і "мінським" форматами буде "дуже міцним, надійним і ефективним", зазначив чиновник.

"Вважаю, що найближчим часом зможемо говорити про конкретні досягнення, конкретні кроки, які справді приведуть до миру на нашій землі, до повернення наших територій. Ми працюємо 24/7", – наголосив Єрмак.

Він також зауважив, що не поділяє позицію представника РФ Дмитра Козака, який у коментарі російським журналістам заявив, що жодних проривів під час перемовин не сталося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня Дмитро Козак заявив, що поки не бачить підстав для проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія).

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