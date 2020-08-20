На Миколаївщині для розклеювання реклами "Слуги народу" задіяли пожежні машини. Відео

У селищі Казанка Миколаївської області пожежні автомобілі задіяли для розклеювання реклами партії "Слуга народу".

Інцидент був знятий очевидцями напередодні приїзду президента Володимира Зеленського, пишуть "НикВести" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Для розклеювання бігбордів була використана спецмашина з автодрабиною 17-ї пожежно-рятувальної частини, яка розташована в Казанці.

Водночас у роботі були задіяні люди в цивільному одязі.

Видання нагадало, що 21 серпня в Миколаївську область має приїхати президент Володимир Зеленський. Під час його візиту планується представлення команди "Слуги народу", яка братиме участь у місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місцеві вибори в Україні можуть перенести, якщо ситуація з коронавірусом різко погіршиться. Однак це може статися тільки в разі введення воєнного або надзвичайного стану в країні.

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