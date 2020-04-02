На колінах повзають: Порошенко розповів, як Росія домагається зняття санкцій

Росія намагається скористатися пандемією коронавірусу, щоб скасувати санкції за агресію проти України. Адже санкції діють, вони боляче б’ють по російській економіці, і тому мають тривати, доки ворог не забереться з української землі. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв‘ю українським телеканалам.

Петро Порошенко kp.ua

"Росія намагається робити свою роботу – вона ставить питання, що під час коронавірусу давайте зупинимо або послабимо санкції. Це насправді є підтвердженням, що наша програма застосування санкцій проти РФ за окупацію – ефективна і діє. Де розмови Росії про те, що санкції їм не страшні? Ні, на колінах повзають і просять – зніміть санкції", – зауважив Порошенко.

Особливо важливим, на думку п’ятого президента, є збереження санкційного режиму в умовах різкого падіння цін на нафту.

"А ще на додаток, коли російська нафта зараз коштує 16 доларів замість 120, в Росії фізично не залишається грошей", – зазначив Порошенко.

Політик наголосив, що питання Донбасу і Криму попри намагання Росії не відійшло на другий план, адже санкції США і ЕС продовжені.

"Це є результатом нашої роботи. І Росії сказали рішуче – ні. І коли вони намагаються робити піар-акцію, наприклад, прислали бензовози в Італію , то їм сказали, що ні, ви нікого тут не обдурите. І в цих умовах ЄС захищає європейські цінності", – переконаний Порошенко.

П’ятий президент України наголосив, що Росія як країна-агресор рано чи пізно відповість за свої злочини - навіть попри те, що чинна влада послідовно віддає Кремлю свідків цих злочинів.

"Вони Цемаха видали, щоб зруйнувати процес, вони беркутят видали, аби зруйнувати суд над вбивцями Майдану. Нічого в них не вийде. Ми запустили процес – і Росія за атаку на Україну, за агресію проти нашої держави буде нести відповідальність", – переконаний Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко дав ряду українських телеканалів інтерв’ю. Серед іншого, він різко відреагував на запитання щодо проваленої чинною владою програми харчування армії - і наголосив, що винні у тому, що половина війська залишилася голодною, мусять понести строгу відповідальність.

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