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11 вересня • оновлено в 22:08
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На кнопкодавстві погорів ще один нардеп від Зеленського: момент потрапив на відео

21.1т Читати матеріал російською

Депутата Верховної Ради України 9-го скликання Олену Копанчук (фракція "Слуга народу") впіймали на кнопкодавстві.

Відповідне відео опублікувало "Чесно" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Вказується, що інцидент стався 11 вересня о 13:32, під час голосування за законопроект про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо вдосконалення нормування в будівництві (№1052) основи.

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Кнопкодавство в Раді

Кнопкодавство в Раді

Скрін відео

Судячи з відео, Копанчук натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч – мажоритарника "Слуги народу" з Волині (округ №20) В'ячеслава Рубльова. У результатах голосування вказано, що обидва нардепи проголосували "за".

Відомо, що Олена Копанчук пройшла в Раду по мажоритарці "Слуги народу" від округу №189 у Хмельницькій області.

Це вже третій факт кнопкодавства у ВРУ 9-го скликання і другий серед депутатів від партії "Слуга народу" за два тижні роботи новообраного парламенту.

Олена Копанчук і Володимир Зеленський

Олена Копанчук і Володимир Зеленський

facebook.com/olena.kopanchuk

Олена Копанчук

Олена Копанчук

facebook.com/olena.kopanchuk

На кнопкодавстві погорів ще один нардеп від Зеленського: момент потрапив на відео

chesno.org

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про забезпечення особистого голосування народними депутатами. Зокрема, він запропонував встановити за "кнопкодавство" штрафи в розмірі від 51 до 85 тисяч гривень.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України видео Партія Слуга народу політика
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Лукавенко Михаил
Лукавенко Михаил
Пора наказывать и жёстко,через год могут играть на рояле.
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Рукой кнопкодавить можно. А вот если тем местом, которым на рояле играют- нельзя!
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
Кнопанчук )))
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