На кнопкодавстві погорів ще один нардеп від Зеленського: момент потрапив на відео

Депутата Верховної Ради України 9-го скликання Олену Копанчук (фракція "Слуга народу") впіймали на кнопкодавстві.

Відповідне відео опублікувало "Чесно" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Вказується, що інцидент стався 11 вересня о 13:32, під час голосування за законопроект про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо вдосконалення нормування в будівництві (№1052) основи.

Кнопкодавство в Раді Скрін відео

Судячи з відео, Копанчук натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч – мажоритарника "Слуги народу" з Волині (округ №20) В'ячеслава Рубльова. У результатах голосування вказано, що обидва нардепи проголосували "за".

Відомо, що Олена Копанчук пройшла в Раду по мажоритарці "Слуги народу" від округу №189 у Хмельницькій області.

Це вже третій факт кнопкодавства у ВРУ 9-го скликання і другий серед депутатів від партії "Слуга народу" за два тижні роботи новообраного парламенту.

Олена Копанчук і Володимир Зеленський facebook.com/olena.kopanchuk

Олена Копанчук facebook.com/olena.kopanchuk

chesno.org

Нагадаємо:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроект про імпічмент 10 вересня.

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

Другим став мажоритарник, який був обраний в окрузі №156 від "Слуги народу", Сергій Литвиненко. Він проголосував за свого колегу Олександра Скічко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про забезпечення особистого голосування народними депутатами. Зокрема, він запропонував встановити за "кнопкодавство" штрафи в розмірі від 51 до 85 тисяч гривень.

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