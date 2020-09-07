На Кіровоградщині побилися члени виборчої комісії. Фото та відео

Бійка на засіданні ТВК в Олександрії.

В Олександрії Кіровоградської області 6 вересня під час засідання територіальної виборчої комісії стався конфлікт.

Словесна перепалка між членами ТВК Олександром Іванем і представником "Опозиційної платформи – За життя" Олегом Банківським перейшла у бійку, повідомляє на своїй сторінці в Facebook місцева журналістка Ірина Балашова (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Бійка між членами ТВК в Олександрії сталася під час засідання комісії. Facebook Ірини Балашової

Журналістка пояснила, що на засіданні вирішувалося питання поділу округів.

"Після того, як в залі з'явилася жінка в зеленому вбранні (юрист за договором), між двома членами комісії сталася бійка", – уточнила Балашова.

В Олександрії побилися члени ТВК. Facebook Ірини Балашової

За її словами, в результаті ТВК більшістю голосів ухвалила постанову про утворення п'яти виборчих округів.

"Спочатку члени Комісії засвідчили факт невиконання своїх службових обов'язків голови комісії Валентиною Вечірко, потім проголосували за те, щоб засідання провів Олександр Ивань", – написала вона.

Після цього Вечірко разом з юристкою заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

(Відео – Facebook Ірини Балашової)

Facebook Ірини Балашової.

Facebook Ірини Балашової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київській територіальній виборчій комісії сталася бійка. Інцидент спровокували суперечки про те, скільки виборчих округів має бути в столиці – 10 або більше.

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