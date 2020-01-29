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29 січня • оновлено в 17:28
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"На Київ поїде російський танк": Портников вказав Зеленському на важливий урок у скандалі з СРСР і Голокостом

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Гнівна реакція Росії на слова президента України про те, що СРСР причетний до розв'язування Другої світової війни, повинна стати уроком для Володимира Зеленського. Вона показала, наскільки історія важлива для путінської влади. Крім того, це сигнал того, що кремлівські окупанти дійдуть до Києва, якщо український президент не займе принципову позицію в питаннях історичної ідентичності свого народу.

Таку думку висловив у статті для "Еспресо" український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він зазначив, що відгук, який слова Зеленського знайшли серед росіян, може здатися дивним як для прихильників президента України, так і для нього самого.

Адже у своїй ритуальній промові під час візиту до Польщі на 75-ту річницю визволення Аушвіца лідер України озвучив все те, що написано в кожному підручнику історії. Він вшанував пам'ять жертв Голокосту, згадав про подвиг солдатів, які визволяли концтабір, і про те, що початок Другої світової війни було покладено змовою та спільними діями двох людиноненависницьких режимів – гітлерівського й сталінського.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Нічого образливого для Володимира Путіна й поплічників російського правителя український президент не сказав. Чому ж тоді путінський прессекретар Дмитро Пєсков стверджує, що Зеленський "солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян", а голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін стверджує, що український президент "дедалі більше занурюється в ідеї українського націоналізму"? Все дуже просто. Перемога у Великій вітчизняній війні – основа легітимності путінського авторитаризму", – пояснює Портников.

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У таких реаліях, додав журналіст, третьорозрядні чекісти разом із дрібними бандитами, яким вони довірили керувати мільярдами, будують у Росії СРСР без комуністичної ідеології.

"Це те, про що в КДБ мріяли завжди. І основою цього режиму є огидне карикатурне "побєдобісся", заради торжества якого путінські пропагандисти відмовилися від справжньої історії Другої світової війни", – акцентував увагу Портников.

Він нагадав, що те, що Зеленському здається другорядним, для Путіна – питання виживання. Наприклад, українському президенту може здаватися зовсім неважливим, як називається вулиця та які промови на ній виголошуються, головне – аби вона була заасфальтована. А російському президентові зовсім не цікаво, чи є асфальт на вулиці. Йому важливо, щоб вона називалася на честь маршала Жукова і щоб її мешканці ніколи не згадували про сталінські військові злочини.

"І якщо ми будемо думати виключно про те, який асфальт нам покласти на нашій вулиці й не будемо цікавитися, як ця вона називається і чи знають її мешканці правду про минуле своєї оббріханої радянськими пропагандистами країни, рано чи пізно по цій магістралі – чи добре, чи погано заасфальтованій – проїде дорогою на Київ російський танк", – попередив Зеленського Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Друга світова війна Голокост
Особи
Віталій Портніков Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
СРСР
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Старый мyдак и то извинился,а этот хyecос автор ,продолжает талдычить свое!!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
щирые, еврейчики вас дурачат... вы это понимаете?
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Исаев Максим
Исаев Максим
Да! Мы храним память и нам есть кем гордиться! В отличие от бaндepoвских пидapacoв, которые с гитлepoвскими подxyйниками скaчут!
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