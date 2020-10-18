На Херсонщині невідомі в масках увірвалися на засідання ОПЗЖ: кандидатів у депутати облили зеленкою

У місті Берислав Херсонської області невідомі увірвалися на засідання членів ОПЗЖ, облили зеленкою кількох кандидатів від політсили на місцевих виборах і викрали ноутбук.

Інцидент стався 17 жовтня близько 21:00 у квартирі одного з жителів міста, повідомляється на сайті обласної поліції. Голова Херсонської облорганізації "Опозиційної платформи – За життя" Єгор Устинов зі свого боку заявив, що йдеться про офіс партії. Про це він написав у Facebook.

Поліцейські зазначили, що зловмисників було п'ятеро. Вони зайшли в незачинену квартиру, де проходило засідання, в масках.

"Встановлено, що господар квартири – кандидат у мери міста Берислава і кандидат у депутати облради. На засіданні були присутні ще троє гостей, усі кандидати в депутати районних або міських рад", – сказано в повідомленні.

Погрожуючи битою, один зі злочинців забрав у 49-річної гості ноутбук. Інший зловмисник облив усіх присутніх зеленкою, після чого невідомі втекли.

"Особливо постраждав Віктор Соколюк – зеленка потрапила йому в очі і, якби поруч не було проточної води, наслідки для нього могли б бути куди більш страшні. Після того як колеги надали йому першу допомогу та викликали наряд поліції, стало погано із серцем у кандидатки в депутати Бриславської ОТГ і району Ніни Мацюти – їй довелося викликати швидку.

Інна Іванова, наш керівник Бериславського штабу, написала заяву, в якій вказала, що вважає цей напад не просто політичним замовленням", – розповіли про інцидент в ОПЗЖ.

Вони запевняють, що дані на вкраденому ноутбуці зловмисники можуть використовувати для фальсифікацій на виборах і провокацій проти кандидатів.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та керівництво Бериславського відділу поліції. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК.

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