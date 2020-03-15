На Харківщині влаштували вибори нардепа в масках: всі деталі

У неділю, 15 березня, в 179 окрузі в Харківській області розпочалися проміжні вибори до Верховної Ради України, незважаючи на карантин через пандемію коронавірусу.

Народного депутата повинні обрати Лозовський, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський і Сахнівщинський райони з 37-ми кандидатів на мандат, повідомляє громадянська мережа "Опора" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Всі 189 виборчих дільниць в окрузі відкрилися вчасно. Для забезпечення охорони громадського порядку під час виборчого процесу на ділянках і в місцях розташування виборчих комісій залучили 480 поліцейських і 50 співробітників Національної гвардії України.

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках Опора

При цьому на дільницях передбачили карантинні заходи. Всі члени комісій наділи медичні маски, а для виборців розвісили інформацію про запобігання поширенню коронавірусу.

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках

За рішенням Центрвиборчкому, ДВК повинна не допустити великих скупчень. Якщо буде одночасно багато людей, їх вирішили просити почекати своєї черги за межами приміщення.

Голосування триватиме до 20 годин.

Нагадаємо, на позачергових парламентських виборів у липні 2019 року в окрузі №179 з результатом 50,61% (37127 голосів) переміг Олексій Кучер, який незабаром став главою Харькосвкой ОДА. Саме його місце в Раді займе новий нардеп.

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках

На Харківщині в 179-му окрузі влаштували вибори нардепа в масках

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатка від партії "Слуга народу" Вікторія Алєксєйчук відмовилася від участі в проміжних виборах народного депутата в 179-му окрузі в Харківській області на користь колишньої глави ОДА Юлії Світличної.

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