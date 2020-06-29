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На Донеччині офіс партії Медведчука залили "кров'ю" та розписали написами "Смерть ворогам!"

Тимур Григоренко
Політика
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На Донеччині офіс партії Медведчука залили 'кров'ю' та розписали написами 'Смерть ворогам!'

Напад на офіс ОТЗЖ в Краматорську. Facebook \ Денис Казанський

У Краматорську, Донецька область невідомі люди напали на офіс політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Як повідомляє пресслужба політсили в Facebook, напад трапився в ніч на 29 червня. За словами глави приймальні Світлани Фоміної, люди в масках пошкодили вхідні двері, а також за допомогою балонів з фарбою розмалювали офіс написами.

Напад на офіс ОПЗЖ в Краматорську

Напад на офіс ОПЗЖ в Краматорську Facebook \ Денис Казанський

"Все зроблено нишком, під покровом ночі, спеціально, щоб не було видно осіб хуліганів. Прийшли молодики, спробували увірватися в приймальню, але не вийшло. У підсумку розбили скляні двері, облили фарбою весь фасад і прилеглу територію, написали свої гасла і ретирувалися з місця злочину ", – йдеться в повідомленні.

Журналіст Денис Казанський в соцмережі зазначив, що офіс ОТЗЖ знаходиться на вулиці Стуса.

"Здається, місцеві не раді нової прийомної ОТЗЖ. Офіс партії Медведчука на вулиці Стуса – особливий цинізм, звичайно. Не здивуюся, якщо спеціально вибирали приміщення саме на цій вулиці, щоб поглумитися", – зазначив він.

Напад на офіс ОПЗЖ в Краматорську

Напад на офіс ОПЗЖ в Краматорську Facebook \ Денис Казанський

Додамо, що невідомі особи залили стіни червоною фарбою і залишили написи на стінах "Смерть ворогам" і "Смерть російськім окуп (окупантам – Ред.)".

Напад на офіс ОПЗЖ в Краматорську

Напад на офіс ОПЗЖ в Краматорську Facebook \ Денис Казанський

На Донеччині офіс партії Медведчука залили "кров'ю" та розписали написами "Смерть ворогам!"

На Донеччині офіс партії Медведчука залили "кров'ю" та розписали написами "Смерть ворогам!" Facebook \ ОПЗЖ

На Донеччині офіс партії Медведчука залили "кров'ю" та розписали написами "Смерть ворогам!"

На Донеччині офіс партії Медведчука залили "кров'ю" та розписали написами "Смерть ворогам!" Facebook \ Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL , Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки в Москву представників "Опозиційною платформи – за життя".

УкраїнаКраматорськ"Опозиційна платформа - За життя"
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