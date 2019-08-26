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На чиєму весіллі Богдан гуляв у Франції: спливли несподівані факти

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Юристка Ганна Огренчук, на весіллі в якої глава Офісу президента Андрій Богдан відгуляв День Незалежності, займеться української правовою реформою.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом раніше включив її до складу Комісії з питань правової реформи.

Як повідомляє pravo.ua, указ про створення Комісії через деякий час після оприлюднення зник з сайту голови держави. Це помітили користувачі, які активно обговорювали новину. Однак вже за півгодини текст указу №584 знову був на місці.

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Як виявилося, такі метаморфози були викликані тим, що в персональному складі робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади і здійснення правосуддя забули вказати Ганну Огренчук.

За інформацією видання, Ганна Огренчук – адвокат, кандидат юридичних наук, керуючий партнер компанії LCF, вже третій термін поспіль очолює комітет з процесуального права Асоціації правників України, є фахівцем в сфері судової практики, також входила до складу робочої групи з підготовки процесуальних кодексів, прийнятих у 2017 році.

pravo.ua

pravo.ua

Анна Огренчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Офісу президента Андрій Богдан провів День Незалежності України у Франції на весіллі юриста Андрія Довбенка та адвоката Ганни Огренчук. Богдан, коментуючи відпочинок у Сен-Тропе, заявив, що має право проводити вихідні дні там, де вважає за потрібне.

Андрія Довбенка в ЗМІ раніше називали "смотрящим" за Мін'юстом. Він колишній юрист олігарха часів Януковича Сергія Курченка. Журналіст-розслідувач Денис Бігус стверджував, що Довбенко – "легендарний персонаж, який давно і міцно підім'яв під себе міністерство юстиції, разом з усіма службами, коморами, нотаріатом, регістраціонкою і міністром".

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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