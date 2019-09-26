"На болотах уже виття": Цимбалюк та Соколова похвалили Зеленського за виступ в ООН

Виступ президента України Володимира Зеленського у рамках Генасамблеї ООН був потужним і доніс світу головний меседж – Росія є агресором, який не припинить війну, поки його не зупинять спільними зусиллями.

Таку думку висловили українські журналісти Яніна Соколова та Роман Цимбалюк на своїх сторінках у YouTube і Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Соколова і Цимбалюк

"Я можу сміливо вам сказати: те, що було озвучено Зеленським в ООН, – це досить смілива і досить однозначна позиція України. І його виступ із кулею досить категоричний як до Європи, так і до США. Це продовження розповіді: "Не забувайте, що в центрі Європи йде війна, і ви ніяк, крім глибокої стурбованості, друзі, нам не допомагаєте в цій війні", – каже Соколова.

Вона наголосила, що вважає промову Зеленського дуже гідною. Крім того, потрібного забарвлення їй додала і продемонстрована російська куля. Адже цей жест підтвердив бажання України участі Європи і США у приборканні Російської Федерації.

"Ми живемо в час, коли не можна не бути категоричними. І всі дипломатичні наші меседжі до європейців, американців вже давно вичерпані. Тому мені сподобалася промова Зеленського", – резюмувала телеведуча, додавши, що виступ мав би ще більший ефект, якби був англійською мовою.

Зі свого боку Цимбалюк зазначив, що промова президента України викликала справжній фурор серед російських окупантів, і також похвалив Зеленського за дуже сильні акценти у зверненні.

"Зеленський хвилювався на трибуні Генасамблеї ООН. Було помітно. Це не страшно. Важливо, що він сказав на весь світ: Росія веде війну проти України. На болотах уже виття. Ніякої формули Штайнмаєра не буде", – пише журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський почав свій виступ на 74-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зі спогаду про оперного співака, українського воїна-добровольця Василя Сліпака, загиблого на Донбасі.

Він показав кулю, якою вбили Героя, наголосивши, що його життя окупанти оцінили в $ 10 – вартість тієї самої кулі.

Він також нагадав про 13 тис. загиблих у війні на сході і закликав світ не думати, що це чужа війна.

Потужний виступ президента України на Генасамблеї ООН викликав бурхливу реакцію у російських пропагандистів.

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