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3 грудня • оновлено в 06:47
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Пішов проти НАТО та України: МЗС після скандалу вручило ноту послу Угорщини

5.5т
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Послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто вручили ноту протесту в зв'язку з його заявами про автономію угорської нацменшини в країні та блокуванням діяльності Комісії Україна-НАТО.

Він був запрошений у посольство в понеділок, 2 грудня, повідомила пресслужба українського МЗС.

"Ійдярто... було сказано про неприйнятність його заяв... Вручена нота протесту", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що під час бесіди було додатково зазначено, що Закон України "Про освіту" не порушує прав українців угорського походження, а навпаки надає їм можливості кращої самореалізації в країні, що було підтверджено й Венеціанською комісією.

Напередодні посол Угорщини заявляв, що Будапешт продовжить блокувати проведення Ради Україна-НАТО через закон про освіту, який нібито "порушує права етнічних угорців".

Іштван Ійдярто

Іштван Ійдярто

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Нагадаємо, нещодавно на ObozTV посол Іштван Ійдярто розповів, чому Угорщина все-таки зняла блокування співпраці України з НАТО.

Як писав OBOZREVATEL, Ійдярто висловив думку про те, що вивчати українську мову дуже складно, тому що є плутанина з російською. Навчання ж у школі, на його думку, має відбуватися рідною мовою національних меншин, щоб матеріал краще засвоювався.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна
Теги
претензії Угорщини політика Міністерство закордонних справ України посол скандали НАТО
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семенов Александр
семенов Александр
опять ссаной тряпкой по чубатому рылу _хРЯСЬ
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2
3
Ще не вмерла
Ще не вмерла
семенов Александр, и подзатыльник -хУЯСЬ ...
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Червоний Данило
Червоний Данило
жирная мр-азь живи по законам Украины!
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3
2
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обосс брехло! Ничего Венгрия не снимала : "..появилась информация, что все-таки это вето МОЖЕТЬ БЫТЬ снято, если мы примем решение Венецианской комиссии. " Может быть - это як украинське зараз!
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