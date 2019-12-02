Пішов проти НАТО та України: МЗС після скандалу вручило ноту послу Угорщини

Послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто вручили ноту протесту в зв'язку з його заявами про автономію угорської нацменшини в країні та блокуванням діяльності Комісії Україна-НАТО.

Він був запрошений у посольство в понеділок, 2 грудня, повідомила пресслужба українського МЗС.

"Ійдярто... було сказано про неприйнятність його заяв... Вручена нота протесту", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час бесіди було додатково зазначено, що Закон України "Про освіту" не порушує прав українців угорського походження, а навпаки надає їм можливості кращої самореалізації в країні, що було підтверджено й Венеціанською комісією.

Напередодні посол Угорщини заявляв, що Будапешт продовжить блокувати проведення Ради Україна-НАТО через закон про освіту, який нібито "порушує права етнічних угорців".

Іштван Ійдярто Главком

Нагадаємо, нещодавно на ObozTV посол Іштван Ійдярто розповів, чому Угорщина все-таки зняла блокування співпраці України з НАТО.

Як писав OBOZREVATEL, Ійдярто висловив думку про те, що вивчати українську мову дуже складно, тому що є плутанина з російською. Навчання ж у школі, на його думку, має відбуватися рідною мовою національних меншин, щоб матеріал краще засвоювався.

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