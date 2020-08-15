МЗС України вперше прокоментувало вибори в Білорусі

Вибори президента Білорусі: в МЗС України прокоментували результати.
МЗС України заявило, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Білорусі не викликають довіри в білоруському суспільстві.
Таким чином, Міністерство закордонних справ не визнало підсумки виборів. "Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом", – сказано на сайті відомства.
Зазначимо, раніше в ЄС заявили про фальсифікації результатів голосування і необхідність санкцій проти відповідальних осіб.
У повідомленні українських дипломатів підкреслюється, що Україна "надзвичайно стурбована випадками необґрунтованого жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців".
МЗС закликало керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань із політичних мотивів своїх опонентів і тих громадян, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати всі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників.
"Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством із метою пошуку компромісів", – заявили в міністерстві.
Зазначається, що Україна вважає Білорусь "особливо близькою країною". Держава готова докласти всіх зусиль, щоб допомогти Білорусі "пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основних прав і свобод громадян".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександр Лукашенко вшосте переміг на виборах із результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiльниць 9 серпня по всій країні почалися протести й жорсткі затримання.
Чинний глава Білорусі заявив, що масові протести в країні нібито "заводять" люди з-за кордону. Він закликав громадян "не висовуватися на вулиці".
Лукашенко також виправдав дії силовиків під час жорстких розгонів, проте "попросив" не бити лежачих.
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