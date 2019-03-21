Посол США йде у відставку? З'явилася перша реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про те, що посол США Марі Йованович нібито готується достроково покинути свій пост.

Так, в ефірі ObozTV представник зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко пояснила, що поки офіційної інформації про відставку Йованович немає.

"МЗС на цю тему поки що не дає коментарів. Як тільки з’явиться інформація, ми одразу про це повідомимо", – зазначила вона.

Раніше український журналіст Володимир Бойко заявив, що Марі Йованович за п’ять місяців до завершення своєї каденції покидає посаду. Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

Посол США в Україні Марі Йованович Радіо Свобода

"Україну достроково, за 5 місяців до завершення своєї каденції, покидає посол Сполучених Штатів Марі Йованович. У себе на батьківщині разом із колишнім представником ФБР в Україні Карен Грінавей, колишнім заступником посла США в Україні Джоном Кентом та директором НАБУ Артемом Ситником місіс Йованович фігурує в розслідуванні щодо втручання у вибори президента США в 2016 році. Мова про так звану "чорну бухгалтерію" з інформацією про виплати, які отримував в Україні екс-керівник виборчого штабу Трампа Пол Манафорт", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню. Водночас у Державному Департаменті США від звинувачень відхрестилися, заявивши, що їм нічого про це не відомо, і звинуватили Луценка у "відвертій вигадці".

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