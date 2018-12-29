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МЗС Росії підняло паніку через успіхи ЗСУ на Донбасі: текст заяви

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Міністерство закордонних справ Росії висловило обурення у зв'язку з проривом Збройних сил України на окупованому Донбасі.

Повний текст заяви опублікований на сайті відомства. Таку реакцію у МЗС РФ викликали слова радника президента України і помічника міністра оборони Юрія Бірюкова, який недавно повідомив, що "практично вся сіра зона вже зараз звільнена і взята під контроль".

"Обурені заявою... Прекрасно відомо, що небезпечне наближення ЗСУ до позицій ополчення — а саме це і відбувається в результаті захоплення українцями "сірої зони" — істотно збільшує ризик прямого зіткнення. На тлі пробуксовки процесу розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках, узгоджених лідерами "нормандського формату" в Берліні в 2016 року, це виглядає як відверта провокація, націлена на зрив мирного процесу. на жаль, СММ на неї не реагує. Ці факти не зафіксовані в доповідях Місії", — заявили дипломати Кремля.

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У МЗС зажадали термінової реакції від представників ОБСЄ, заявивши про загрозу ескалації. "Це буде сприяти підтримці режиму перемир'я і виконання відповідних положень мінського "Комплексу заходів", — сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" на кілька днів притихли і не здійснювали обстрілів позицій бійців ЗСУ, проте напередодні знову активізувалися з новою силою.

При цьому активніше окупанти почали вести і пропагандистську діяльність, заявляючи про те, що захисники України нібито готуються до нищівної атаки.

Терористи поширюють фейки про те, що ЗСУ нібито планують застосувати хімічної зброю, а також підключити до наступу військових НАТО.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Хуесоска софа то что тебя никто не ебет это твои проблемы видимо очень ты страшна на ебальничек ты конечно матом ебашить заебись умеешь но только я тебя захуесошу в пять секунд при желании особом а так могу тебе пиздорванка ебливая уродина сказать только одно завали ебло хуями воняет сильно или хоть зубы чисти после каждого отсоса хохлоблядь ты ебливая
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Савченко Юрий
Савченко Юрий
КАкие нах-й успехи после семи котлов,восьмой хотите освоить,Киевским будут называть.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Всё идёт к признанию РФ этих республик со всеми вытекающими...и этот геноцид закончится очень быстро....в плен не брать.
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