МЗС Грузії завершило консультації з відкликаним із України послом: коли він повернеться до Києва

Міністерство закордонних справ Грузії завершило консультації з послом в Україні Теймуразом Шарашенідзе, який був відкликаний грузинською стороною для консультацій через призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі главою виконавчого комітету Національної ради реформ України.

Як повідомило джерело РИА Новости в МЗС Грузії, посол після повернення на батьківщину пройшов двотижневий карантин, що є обов'язковим в умовах пандемії коронавірусу, після чого з'явився в зовнішньополітичне відомство.

Шарашенідзе викликали до Грузії після після скандалу з призначенням Саакашвілі

"Безумовно, ми будемо спостерігати за розвитком подій в Україні та за тим, які кроки зробить українське керівництво щодо нормалізації відносин, і саме після цього буде прийнято рішення про дату повернення посла в Україну", – заявило джерело.

Також в МЗС повідомили, що на зустрічі з послом були розглянуті питання перспектив співпраці Грузії і України з урахуванням тієї реальності, яка сьогодні існує.

"Ще раз роз'яснюємо, що відкликання посла в столицю для консультації є прийнятим кроком в дипломатичній практиці. Грузинська сторона прийняла дане рішення через те, що керівництво України призначило на посаду засуджену в Грузії особу, що не відповідає двостороннім відносинам. Природно, відкликання посла для консультацій не має на увазі розрив дипломатичних відносин, також не планується перегляд стратегічного партнерства між країнами", – сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій через призначення Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Пізніше МЗС Грузії опублікувало повну заяву через скандал із призначенням Саакашвілі.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Київ не відкликатиме свого посла у Грузії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Саакашвілі – громадянин України, і жодна країна світу не може вказувати, можна чи ні призначати його на ту чи іншу посаду.

В Офісі президента України розкритикували рішення Грузії відкликати свого посла.

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