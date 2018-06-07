МЗС ФРН привітало ухвалення закону про антикорупційний суд, МВФ чекає тексту

Німецьке МЗС та Венеціанська комісія привітали закон про створення антикорупційного суду в Україні. Але інші міжнародні організації - передусім МВФ - утримуються від коментарів та очікують остаточного тексту закону.У німецькому міністерстві закордонних справ привітали ухвалення Верховною Радою України закону про Вищий антикорупційний суд. "Це важливий крок на шляху реформування країни та сигнал рішучості у боротьбі з корупцією. Тепер важливо, щоб суд міг швидко і ефективно розпочати свою роботу. Німеччина в цьому питанні на боці України та продовжуватиме супроводжувати та підтримувати процес реформ", - цитує прес-служба речницю МЗС у Берліні.

Венеціанська комісія також вітає ухвалення закону про антикорупційний суд. "З великим задоволенням і, я б навіть сказав, з великою радістю я дізнався про сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо затвердження закону про Вищий антикорупційний суд. Згідно з повідомленнями, прийнятий закон відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії", - заявив президент комісії Джанні Букіккіо.

Утім Міжнародний валютний фонд, який називав створення антикорупційного суду однією з умов для подальшої співпраці з Україною, як і Світовий банк, поки не відреагували на прийняття закону. “Верховна Рада України схвалила сьогодні законопроект про Вищий антикорупційний суд, доповнивши цим новим засадничим компонентом антикорупційну стратегію влади України. Фахівці МВФ проведуть аналіз документу на предмет його відповідності домовленостям, досягнутим у контексті програми реформ, що підтримується МВФ”, - заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Чекає остаточного тексту закону і Європейська Комісія. "Ми очікуємо остаточного тексту закону, щоб вивчити його і проводимо консультації з іншими міжнародними партнерами, які беруть участь в оцінці законопроекту", - повідомив DW речник Євросоюзу.

На відсутність публічного доступу до остаточного тексту нового закону звертають увагу і в Києві. Керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив: "Радіти поки рано, оскільки ніхто не бачив тексту цього закону. Знаємо, що в парламенті іноді тексти виходять зовсім не ті, за які голосувалось", - заявив він.

Нагадаємо, після двох років сперечань, 7 червня Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила законопроект про Вищий антикорупційний суд. За таке рішення проголосували 315 депутатів за необхідних 226-ти.