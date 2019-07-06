"Мугикання вже тут стоїть": Зеленський дав прочуханки митникам на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський провів нараду в Закарпатській митниці і влаштував жорстку розмову з начальниками митницею декількох областей.

Відео опубліковано на YouTube. "Мені здається, що ми дуже довго і багато років чуємо, що нам треба робити, і не робимо. Чоловіки, ми ж чоловічу бесіду ведемо? Скажіть, будь ласка, якщо ви не можете зупинити контрабанду, чому ви не звільнитеся? Якщо ви не можете це зупинити, чому ви там працюєте? Дуже маленькі заробітні плати. Навіщо ви це робите? ", - запитав Зеленський.

Володимир Зеленський Скрін з відео

Після заслуховування доповідей керівників та виконуючих обов'язки керівників обласних митниць (зокрема, Чернівецькій, Волинській, Львівській) по боротьбі з контрабандою президент ще раз підняв питання про їх звільнення.

"У нас немає часу ... У нас всього п'ять років. Слухайте, це мукання вже ось тут варто. Якщо можна, я думаю, що головні труднощі - це люди. У мене до вас прохання: написати заяви про звільнення", - сказав він.

Зеленський дав прочуханки митникам Скрін з відео

Також Зеленський запитав у виконуючого обов'язки керівника Державної фіскальної служби Олександра Власова, чи може він звільнити цих керівників, якщо вони відмовляться писати заяви про звільнення за власним бажанням. У відповідь Власов спочатку сказав, що "це має бути чоловічим рішенням".

На повторне запитання президента керівник ДФС відповів, що зможе їх звільнити.

Варто відзначити, що, крім вище зазначених керівників митниць, Зеленський також звертався до керівника Закарпатської митниці, який був відсутній на нараді через те, що знаходиться на лікарняному вже місяць. Зеленський наказав його заступнику знайти начальника.

Відеофрагмент розносу з'явився на сторінці Адміністрації президента в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, управління державної охорони наказало владі Ужгорода демонтувати на набережній все смітники через приїзд президента України Володимира Зеленського.

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