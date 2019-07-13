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"Мудре рішення": ексрадник Порошенка про візит п'ятого президента України до Європарламенту

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Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прийняв мудре державницьке рішення їхати 17 липня до Страсбурга для налагодження контактів з новобраними євродепутатами, перезапуску Групи друзів України в Європарламенті.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав ексрадник п’ятого президента України Петра Порошенка, колишній посол України при Євросоюзі Костянтин Єлисеєв.

Костянтин Єлисеєв

Костянтин Єлисеєв

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"Жодних викликів не отримував": Порошенко зустрінеться у Страсбурзі з європейськими лідерами

"Плюс 18.07 дебати в ЄП щодо звільнення українських в'язнів Кремля. Давно наполягав на цій ідеї. Нова команда поки ігнорує", – заявив Єлисеєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у прямому ефірі телеканалу "Україна" коментуючи законопроект щодо так званої нової "люстрації" заявив, що сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п’ятій колоні".

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Європарламент Партія "Європейська солідарність"
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Сало Уронили
Сало Уронили
та подождите .каким местом там хряк.хай Януковощ едет,он тоже из бывших.
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Сало Уронили
Сало Уронили
принял мудрое государственное решение ехать 17 июля в Страсбур-WTF.а ну давай уе6ывай отсюда,как скандировали на майдане.когда свин вещал с трактора.
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