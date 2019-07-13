"Мудре рішення": ексрадник Порошенка про візит п'ятого президента України до Європарламенту

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прийняв мудре державницьке рішення їхати 17 липня до Страсбурга для налагодження контактів з новобраними євродепутатами, перезапуску Групи друзів України в Європарламенті.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав ексрадник п’ятого президента України Петра Порошенка, колишній посол України при Євросоюзі Костянтин Єлисеєв.

Костянтин Єлисеєв "Прямий"

"Плюс 18.07 дебати в ЄП щодо звільнення українських в'язнів Кремля. Давно наполягав на цій ідеї. Нова команда поки ігнорує", – заявив Єлисеєв.

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Мудре державницьке рішення Порошенка їхати до Страсбурга для налагодження контактів з нообраними євродепут, перезапуску Групи друзів Укр в ЄП. Плюс 18.07 дебати в ЄП щодо звільнення укр в'язнів Кремля. Давно наполягав на цій ідеї. Нова команда поки ігнорує — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 13 июля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у прямому ефірі телеканалу "Україна" коментуючи законопроект щодо так званої нової "люстрації" заявив, що сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п’ятій колоні".

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