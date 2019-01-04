''Можуть знищити'': у Білорусі розповіли, як Лукашенко став "заручником Росії"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив серйозну помилку ще на початку свого правління після розпаду СРСР.

Таку думку в інтерв'ю "Апостроф" висловив білоруський політичний і громадський діяч, співголова партії Білоруська Християнська Демократія Віталій Римашевський. За його словами, Лукашенко намагався реанімувати Радянський Союз.

"Він прийшов до влади під гаслами реанімації СРСР і навіть прагнув стати лідером реанімованого Союзу. У нього були високі рейтинги в РФ, якщо порівнювати з Борисом Єльциним. Лукашенко лобіював ідею інтеграції з РФ. Це зробило Білорусь заручницею Росії і в економічному, і в політичному, і у військовому плані", — повідомив політик.

Римашевський зазначив, що перші 15 років перебування при владі Лукашенко планомірно зменшував значення білоруської мови, національної культури, а в силові структури засилалися проросійські агенти.

"У Білорусі ідеологи є на кожному держпідприємстві, в університеті та армії як політруки. Через них проводилися ідеї союзу з Росією і єдиного народу. Підрив економічної незалежності пов'язаний з фатальними помилками: зав'язування білоруської економіки на російський ринок, дешеві енергоносії та відсутність реформ, які дозволили б білоруській економіці бути більш конкурентоспроможною в сучасному світі, а отже — більш незалежною від будь-якої держави", — акцентував він.

Олександр Лукашенко moscow-baku

Римашевський наголосив, що зараз Лукашенко розуміє, що "його можуть або просто знищити в рамках великої держави, або зроблять маленьким васалом".

"Тому поступово в Білорусі почала змінюватися політика: багато говорять про диверсифікацію економіки, є послаблення у сфері білоруської мови, пропаганди національної культури. Але час втрачено. Після 20 років знищення, коли в кілька разів зменшилася кількість дітей, які навчаються білоруською мовою, сьогодні це десь 1-1,5% дітей на всю Білорусь. Це результат довгої політики Лукашенка, тепер треба за це розплачуватися", — підсумував політик.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олександр Лукашенко у новорічну ніч раптово відшив Росію.