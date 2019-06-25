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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Можливі сюрпризи": озвучено розклад сил перед виборами в Раду

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За проходження до Верховної Ради України IX скликання на позачергових виборах 21 липня будуть боротися не п'ять, а сім основних партій.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV громадський і політичний діяч Андрій Юсов. Він прокоментував останні дані українських соціологів, які наразі визначають Топ-5 основних політичних гравців на виборах.

"Думаю, вже зараз можна говорити не про п'ятірку, а про сімку, яка буде змагатися. І в рамках цієї сімки можливий ще перерозподіл (голосів. – Ред.). Ще можуть бути додаткові сюрпризи", – зазначив Юсов.

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Він звернув увагу, що за останній тиждень у передвиборчих розкладах відбулися досить помітні зміни.

"Більше 2% втратила партія "Слуга народу". Найімовірніше, вони збережуть першість. Але 45% – це вже не 47,5%", – наголосив політик.

Юсов не виключив, що втрата рейтингу партією президента може бути тенденцією.

"Ті ж соціологи нам показують, що виборці Зеленського очікують і швидкого припинення війни, і швидкого зниження тарифів. Ми розуміємо, що ні того, ні іншого найближчим часом швидко не станеться. Тому цілком можлива хвиля розчарування. І медовий місяць може закінчитися", – припустив він.

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На його думку, в найближчі тижні "спекотно буде не тільки на вулиці, але і в електоральних полях".

"Але саме по собі оновлення та нові обличчя – це не гарантія якості. Чинний склад Верховної Ради – це на 70% нові депутати, які до цього не були депутатами парламенту. Але ми бачимо, що претензій до них чимало. І рейтинг недовіри до Верховної Ради зараз зашкалює. А рейтинг довіри зовсім невеликий, близько 4%", – застеріг Юсов.

"Можливі сюрпризи": озвучено розклад сил перед виборами в Раду

OBOZREVATEL нагадує, що 25 червня з'явилися свіжі дані опитування, проведеного центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка за 13-21 червня 2019 року.

Згідно з цими даними, 5-відсотковий бар'єр долають п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – за життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос". Впритул до 5% підібралися партії "Громадянська позиція" і "Сила і честь".

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Андрій Юсов
Місце
Україна
Теги
Вибори в Раду: соцопитування та рейтингиВыборы 2019
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леня зе
леня зе
---------------------ШАРИЙ --------Возможный сюрприз-----ПАРТИЯ ШАРИЯ-------------------
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Шарий 15% возьмет!! А Порося и Вакрчук ворующий мелодии для своих хитов ,пролетят
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Семёнов Александр, то знімай бігом штани і шарійчик відразу візьме, в московії наловчився.
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