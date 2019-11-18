Новость о том, что Игорь Коломойский советует Украине отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией, только придала уверенности, что страна двигается в объятия бывшей метрополии. В интервью газете New York Times олигарх наговорил много чего. И о том, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда. И о том, что Украина может присоединиться к новому Варшавскому договору под руководством Москвы, пишет Лариса Волошина для День. - И о том, что в войне виноваты американцы, которые вынуждают украинцев воевать с Россией ради своих геополитических интересов.

Была даже названа сумма, за которую украинцы готовы забыть все и снова побрататься с врагом. 100 млрд долларов. "Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", — заявил Коломойский.

Многие вспомнили, что это не первое шокирующее геополитическое предложение в исполнении Игоря Валериевича. Ранее он призывал Украину перестать выплачивать внешние долги и объявить дефолт. Говорил, что будет, как в Венесуэле. А Венесуэла "разве плохая страна"? Учтем также, что угроза продать страну "за соточку" прозвучала в беседе с прессой. Много ли вы видите интервью олигархов? Люди такого уровня могут согласиться на многочасовую беседу с журналистами исключительно для того, чтобы решить свои личные проблемы. И то, в особенно критических случаях. Фирташ, Ахметов, Пинчук. Вы слышите о них. Но не их.

То, что Коломойский представил себя Заратустрой и начал делиться мудростями, свидетельствует скорее о том, что у него проблемы. Кое-кто выразил предположение, что скандальные тезисы Коломойского — это тонкая игра. Сигнал, который олигарх посылает Трампу, Зеленскому, Путину и еще бог знает кому. Но все намного проще. Это работа "на посылках". Проблемы Коломойского с американской Фемидой вынуждают его искать спасения в России. 100 млрд за вступление в Варшавский договор — это 100 долларов скидки на газ за продолжение пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Такой себе торг за добровольно отданные врагу плацдармы для последующей оккупации. Коломойский торгуется со всеми. С Путиным, с Трампом. Даже с Зеленским. Он просто объясняет заинтересованным сторонам, на что он может уловить украинцев с помощью подконтрольного ему агитпрома. Единственный, кого здесь убеждают, — это украинский народ. Именно в эту сторону направлены посылы о том, что геополитический разворот страны является крайне выгодным для "маленького украинца".

В массовой коммуникации есть метод влияния, который называется ПИВИ, — перераспределение информационного веса игрока. Вместо радикалов, которые призывают к бою, патриотическую позицию начинают транслировать "умеренные". Они постепенно убеждают публику, что лучший бой тот, которого не было. Таким образом воинственный дискурс смягчается. Но так, чтобы публика не заподозрила подмены. Кто лучше донесет до масс мысль о том, что договоренности с Россией — не капитуляция, а выгодная сделка? Конечно, "патриотический олигарх". Для многих Коломойский до сих пор ассоциируется с обороной Днепра. Поэтому, когда он говорит о 100 млрд отступного от России, ему поверят быстрее, чем когда такое предложение внесет Медведчук.

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В данном случае Коломойский дает понять Москве и Вашингтону, что готов выступить в качестве VIP-агитатора относительно решения, которое, по его мнению, уже принято, согласовано и оплачено. Фактически, мы наблюдаем, как олигарх, которого справедливо подозревают в эксклюзивном доступе к украинскому gрезиденту, объявляет аукцион: "Можем сдать Украину Путину, а можем не сдавать. В зависимости от того, кто даст больше". В том же интервью он говорит о расследовании относительно Буризмы. Это нужно понимать как отдельный лот, за который могут поторговаться демократы и республиканцы.

Более самое скверное в этой ситуации, что 2019-й — это новый 2010-й. Тогда Янукович тоже решил устроить аукцион между Кремлем и Брюсселем. Закончилось плохо. Махинаторы забывают, что намерения сами по себе творят реальность. Сближение с агрессором уже идет полным ходом. Ведь трудно не заметить, что аналогичные тезисы о выгодном сотрудничестве с Москвой продвигают и другие представители власти и другие олигархи. Достаточно вспомнить статью Виктора Пинчука для The Wall Street Journal. Там тоже говорилось об экономических выгодах, которые Украина получает от "понимания" с Россией.

Подобная болтовня размывает проукраинскую коалицию, демобилизует украинское общество и в конце концов помогает Путину скупать симпатиков. Консенсус олигархов, квинтэссенцией которого стало избрание во власть Владимира Зеленского, создавался для того, чтобы "завершить войну" с максимальной выгодой для украинских толстосумов. Единственное, чего в этой схеме нет, — это Украина. Коломойский не может не знать, что у Путина нет никаких лишних миллиардов. Как и Пинчук в свое время не мог не понимать, что его предложение забыть о Крыме — это ползучая легализация аннексии и создание плацдарма для последующего захвата украинских территорий.

Проблема не в Коломойском или Зеленском. Проблема в олигархии. В том, что судьбу страны решают не слишком умные, но слишком беспринципные люди. Все они являются ставленниками системы. Ну не будем же мы серьезно обсуждать бизнес-таланты тех, кто десятилетиями паразитирует на украинском бюджете? Олигархия создавалась в Москве. Поэтому сегодня ее так просто использовать ради уничтожения Украины.

Коломойский был первым, кто раскрыл рот и показал всю мировоззренческую сущность этих людей. Хотя нет. Первым был Кучма, когда благодаря "пленкам Мельниченко" украинцы увидели всю мелочность мотивов тех, кто прививал олигархию на украинскую землю. Те же люди с теми же интересами и беспринципностью. День сурка. Показательным является то, что тогда украинцев возмущало пренебрежительное отношение к ним и стране. Сейчас уже привыкли. Поэтому не так уж и не прав Коломойский, когда обещает "спонсорам" претворить в жизнь любые их прихоти. Следующий лот — Украина. Цена 100 млрд. Кто больше?

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