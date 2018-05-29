Мовний скандал: Угорщина погодилася на переговори з Україною

Представники Міністерства освіти і науки України проведуть консультації з угорською національною меншиною 5 червня щодо мовної статті закону про освіту.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін після зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, повідомляє "Українська правда".

"Угорська сторона буде сприяти цим консультаціям, щоб вони пройшли успішно. Потім зустрінуться два глави МЗС і Міносвіти за участі угорської громади для того, щоб остаточно визначити те рішення, яке буде працювати для наших громадян угорського походження", - підкреслив Клімкін.

За його словами, "логіка рішень полягає в тому, щоб прибрати цю дискримінацію, щоб викладання мови було покращено". Крім того, за словами міністра, представники угорської меншини повинні розуміти, в який вони країні живуть, а також змогли зберегти свою самобутність.

Клімкін додав, що зустріч з угорським колегою запланована в червні.

Нагадаємо, 25 травня Угорщина відправила Генеральному секретарю НАТО Йєнсу Столтенбергу офіційне звернення про перегляд політики Альянсу щодо України, в якому говорилося, що в країні "провалилося реформування". Крім того, сторона звинуватила державу в тому, що вона не здатна виконувати базові зобов'язання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2017 року Венеціанська комісія опублікувала висновки щодо Закону України "Про освіту" , прийнятого Верховною Радою 5 вересня 2017 року. Вона не підтримала ультиматуми, висунуті Україні Угорщиною.

Закон "Про основи державної мовної політики" (Ківалова-Колесніченка) був визнаний таким, що не відповідає Конституції. У зв'язку з цим Угорщина звинуватила Україну в "грубій атаці" на національні меншини і "ударі в спину" європейським країнам.

У лютому Угорщина заблокувала комісію Україна-НАТО. Такі дії країна застосовувала кілька разів.

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на полях саміту "Східного партнерства" в Брюсселі повідомив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування "дискримінаційного" закону про освіту.

Пізніше він поставив Україні ультиматум, звинувативши Київ у тому, що цей закон "порушив зобов'язання країни перед НАТО".