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25 лютого • оновлено в 17:57
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"Слуга народу" покликав Дудя працювати в Україні

1.4т
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Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету з питань свободи слова Андрій Мотовиловець висловився проти заборони нинішнім і колишнім громадянам Росії займати посади в українських медіа.

Своєю позицією поділився він на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" в Києві у вівторок, 25 лютого, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я скажу власну точку зору, не за всю фракцію. Я б не підтримав такий законопроєкт. Я вважаю, що нехай талановиті люди, журналісти від Росії приїжджають працювати сюди, так як тут дійсно є свобода слова, і може бути розвиток їх як особистостей", – сказав Мотовиловець.

"Слуга народу" Мотовиловець покликав Дудя працювати в Україні

"Слуга народу" Мотовиловець покликав Дудя працювати в Україні

"Якщо Дудя (Юрій, журналіст – Ред.) заборонять у Росії, нехай приїжджає працювати в Україні", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заговорили, що журналіст Юрій Дудь ідеально підходить на роль російського Зеленського, який надалі може замінити нинішнього президента Володимира Путіна на посаді.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Юрій Дюдь
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дуркаина - это такая ассенизаторская бочка России. Сточная канава.
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Булыкин Юрий
Булыкин Юрий
Скорее бы уже запретили!!!
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