Москва за допомогою Кравчука і Фокіна спробувала "обнулити" Україну, – Забужко

Відома письменниця Оксана Забужко вважає, що Росія спробувала використовувати главу української делегації в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кравчука і його колишнього першого заступника Вітольда Фокіна для "обнулення" України.

Про це українка написала на своїй сторінці у Facebook, згадуючи про перший Майдан в 1990 році.

"Я теж підозрюю, що свіжа спроба" обнулити "українську державність на рівень палеозою, тобто Кравчука з Фокіним, – це замовлення Москви. Ці двоє тоді були на доброму рахунку у Кремля", – зазначила Забужко.

Письменниця вважає, що в 1990 році Кравчук злякався українців, які вийшли на протест, більше, ніж Москви.

"Тому через рік в Біловезькій пущі навідріз відмовився від "оновленого Союзу", попередньо заручившись результатами референдуму", – підкреслила вона.

Забужко зазначила, що зараз "Москва дає йому шанс виправити свої помилки і роззброїтися перед органами".

"Це типово чекістське міфологічне мислення ще сталінського розливу. Але з цього сценарію нічого у них не вийде. Спізнилися, проїхали", – підсумувала письменниця.

Нагадаємо, що Вітольд Фокін був звільнений з посади першого заступника глави української делегації в ТКГ. Про те, чим могла керуватися влада при його призначенні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

Відзначимо, що 2 жовтня минуло 30 років з дня початку "революції на граніті", яку в Україні називають першим Майданом. Українцям нагадали, яким був перший Майдан.