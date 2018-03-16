Москва у сказі: Київ звинуватили у втручанні в справи Росії

Міністерство закордонних справ Російської Федерації назвало безпрецедентним рішення України не допускати росіян в посольство і генконсульства на вибори президента 18 березня.

"Рішення влади України, що оприлюднено 16 березня 2018 року, не допускати громадян Російської Федерації в Посольство і генеральні консульства Росії в день виборів Президента Російської Федерації не викликає нічого крім обурення. Подібні дії є безпрецедентними і не вкладаються в загальноприйняті уявлення про цивілізовані країни", - сказано в офіційній заяві МЗС РФ.

У відомстві заявили, що зроблені кроки нібито суперечать Віденським конвенціям про дипломатичні і консульські відносини, а також міжнародним правозахисним нормам.

"Складається враження, що українське керівництво, яке прийшло чотири роки тому до влади в результаті "держперевороту", спровокувавши власних громадян в Криму і Севастополі на голосування за приєднання до Росії, сьогодні в безсилій люті вирішило відігратися на простих російських громадянах, які перебувають в Україні. Чистим лицемірством при цьому лунають посилання на турботу про безпеку російських дипломатичних і консульських установ", - звинуватили в Росії Київ.

У МЗС поскаржилися, що "навіть у найскладніші моменти" не дозволяли "такого ставлення" до українців, не перешкоджаючи проведенню голосування.

"У наявності відкрите втручання в суто внутрішні справи Російської Федерації, що веде до ескалації напруженості в і так досить неблагополучних двосторонніх відносинах. Викликають також здивування заклики української сторони не визнавати легітимність майбутніх виборів Президента Російської Федерації. Хотіли б підкреслити, що у визнанні наших виборів київським режимом Росія точно не потребує", - обурилися в відомстві.

У Москві сподівалися, що дії України "отримають принципову оцінку ООН, ОБСЄ та інших авторитетних міжнародних структур".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що росіян, за винятком дипломатів, не допустять на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах.