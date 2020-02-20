Москва озвучила свої умови нормандської зустрічі

Офіційні особи Росії заявили, що не бачать реалізації домовленостей, досягнутих зустрічі в нормандському форматі 9 грудня 2019 року.

За словами заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка, тільки після "виконання рішень" можна буде говорити про точну дату нового саміту, передає ТАСС.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у нормандському форматі минулого року liga.net

"Ми хотіли б бачити реалізацію тих рішень, які були прийняті в Парижі 9 грудня, після цього визначаться вже з точною датою, коли буде саміт. Проводити саміт просто заради саміту - це марна трата часу", – зазначив Руденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

Пізніше в Росії заговорили про зрив "нормандської зустрічі" в квітні.

18 лютого 2020 року озброєні формування РФ почали наступ на Донбасі. Збройні сили України зазнали важких втрат під час боїв.

Росія скликала Рада безпеки ООН, на якому і була жорстко розгромлена. США, Британія, Франція, Німеччина, Естонія та інші країни висловили підтримку Україні, рішуче засудивши підлі провокації Путіна і його маріонеток на Донбасі. Росію також озвинуватили у тому, що вона не дотримується Мінські угоди.

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