"Москва домовляється сама із собою!" В Україні вказали на тривожний момент щодо обміну заручниками

Обмін заручниками у форматі 208 на 69 може виявитися одним із елементів стратегії Росії з "упихання" Донбасу в Україну на власних умовах.

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець в інтерв'ю "Апострофу".

"Якщо така домовленість дійсно була досягнута й буде реалізована, то вона ніяк не могла відбутися без вказівки з Москви. Адже ми всі прекрасно розуміємо, хто насправді керує "ДНР" і "ЛНР". Тобто, ми бачимо піаракцію, з боку тих політичних сил, які перебуває на прокормленні у Кремля", — зазначив він.

Однак, за словами Машовця, є інформація про те, що домовленість була анонсована, але в Москві вперлися, і це ще раз свідчить про те, що Кремль використовує полонених як важіль впливу на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

"Якщо нинішня українська влада згодна з тим, що питання припинення війни і повернення заручників використовуються для маніпуляцій і піару проросійських сил, то це перетворюється в проблему для всієї держави. Якщо ж незгодна, то я б запропонував прибрати з цього процесу політичні партії, які називають себе українськими, але насправді є філією Кремля", — уточнив він.

Машовець припустив, що інакше тоді можна викрутити руки всій країні.

"Сьогодні вони вимагають за допомогою заручників виконання мирного плану на власних умовах, а потім вимагатимуть що-небудь іще. Це одна з форм гібридної агресії, за якої Москва домовляється про розв'язання ситуації в Україні сама із собою", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня в Мінську на переговорах сторони домовилися про обмін полоненими за схемою 208 на 69.

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