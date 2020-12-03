Москаль прокоментував скандал через угорський гімн на Закарпатті

Obozrevatel
Obozrevatel
Політика
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Москаль прокоментував скандал через угорський гімн на Закарпатті

На Закарпатті не існує угорського сепаратизму, там триває політична боротьба за більшість і крісло голови обласної ради.

Про це OBOZREVATEL сказав колишній глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, коментуючи скандал у Сюртівській ОТГ, де новообрані депутати після присяги виконали гімн Угорщини.

Нагадаємо, що Україна вважає такий крок неприпустимим, а Угорщина заявила про утиски угорських громад на Закарпатті.

"У "Слуги" разом із місцевою партією "Рідне Закарпаття" 23 депутати, а для більшості їм потрібно ще 10. Тобто 33. Саме стільки депутатів є в угорської "КМКС". Ось "слуги" думали, що інтригами й обшуками (мається на увазі недавні обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів. – Ред.) зможуть загнати їх під себе, щоб кандидат від "Слуги" став головою облради. Наобіцяли там і Зеленському, і Офісу, а тепер уже самі не знають, що робити. У чому там сепаратизм? Його там немає. Чисто політична боротьба", – запевнив Москаль.

Чи загрожує Закарпаттю угорський сепаратизм і чи може в регіоні реалізуватися сценарій Криму – читайте незабаром на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, Україна може домовитися з Угорщиною, але для цього є кілька умов.

УкраїнаГеннадій Москаль