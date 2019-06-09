Москаль пішов із партії Порошенка: заява

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль оголосив про вихід з партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

На його офіційному сайті оприлюднено заяву, яку подано до Центральної ради політсили БПП "Солідарність". Читайте подробиці про з'їзд партії Порошенка в нашому матеріалі.

"Прошу припинити моє членство в політичній партії Блок Петра Порошенка "Солідарність". Також повідомляю, що складаю з себе повноваження голови Закарпатської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка "Солідарність", – йдеться в заяві.

Петро Порошенко і Геннадій Москаль прес-служба АП

заява Москаля

Нагадаємо, що з БПП вийшов народний депутат Олександр Грановський, який вирішив почати самостійну політичну кар'єру.

Таке ж рішення прийняв Ігор Кононенко, щоб "поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші".

Крім того, прем'єр-міністр Володимир Гройсман покинув Порошенка, тому що зібрався піти на дострокові парламентські вибори самостійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Петро Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" (перейменована партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність") 31 травня.

Партія також істотно оновила склад центральної ради і президії. До керівних органів партії увійшли відомі громадські активісти, волонтери, ветерани АТО, журналісти, експерти. Зокрема, волонтер, голос львівського Євромайдану, доцент Львівського університету Софія Федина; ветеран АТО, боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади аеромобільних військ Олександр Погребинський; перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко; тележурналіст Віталій Гайдукевич; засновник групи волонтерів "Крила Фенікса" Юрій Бірюков.

4 червня "Європейська солідарність" офіційно приєдналася до родини Європейської народної партії. ЄНП – це об'єднана загальноєвропейська політична партія, яка об'єднує національні християнсько-демократичні та консервативні партії. ЄНП є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням Європи і після останніх виборів до Європарламенту зберегла за собою більшість.

Порошенко заявив, що його партія "Європейська солідарність" буде реалізовувати на практиці принцип рівності чоловіків і жінок.

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