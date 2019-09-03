Монополія адвокатів: Рада ухвалила радикальне рішення

Верховна Рада України направила до Конституційного суду президентський законопроект про скасування адвокатської монополії.

За відповідне рішення проголосували 337 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у вівторок, 3 вересня.

"Йдеться про умовну назву законопроекту "про адвокатську монополію". Ця умовна назва законопроекту обумовлена саме тим, що тільки адвокат був наділений правом представляти інтереси іншої особи. Особа, яка є правником, але не має посвідчення на право займатися адвокатською діяльністю, таких повноважень не має. А це фактично означає, що є певна монополізація ринку юридичних послуг із представництва інтересів іншої особи в суді з боку винятково адвокатів", — пояснив представник президента Федір Веніславський.

Засідання Ради Скріншот

Зокрема, законопроектом пропонується змінити редакцію ч. 4 ст. 131-2 Основного закону і закріпити, що "винятково адвокат здійснює захист особи від кримінального обвинувачення".

Нинішня редакція цієї конституційної норми передбачає, що тільки адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, зокрема захист від кримінального обвинувачення.

Відповідно, пропонується прибрати зі статті 131-2 абзац про випадки, для яких можуть бути винятки — коли це стосується трудових спорів, спорів щодо захисту соціальних прав, щодо виборів і референдумів, а також представництва малолітніх або неповнолітніх осіб.

Згідно з процедурою розгляду конституційних змін, після висновку КС парламент може попередньо схвалити (ухвалити в першому читанні) такий законопроект не менш ніж 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Рада може розглядати його для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно не менше 300 голосів парламентарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня Верховна Рада України також скасувала депутатську недоторканність.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!