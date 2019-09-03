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3 вересня • оновлено в 13:42
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/ Політика

Монополія адвокатів: Рада ухвалила радикальне рішення

1.1т Читати матеріал російською

Верховна Рада України направила до Конституційного суду президентський законопроект про скасування адвокатської монополії.

За відповідне рішення проголосували 337 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у вівторок, 3 вересня.

"Йдеться про умовну назву законопроекту "про адвокатську монополію". Ця умовна назва законопроекту обумовлена саме тим, що тільки адвокат був наділений правом представляти інтереси іншої особи. Особа, яка є правником, але не має посвідчення на право займатися адвокатською діяльністю, таких повноважень не має. А це фактично означає, що є певна монополізація ринку юридичних послуг із представництва інтересів іншої особи в суді з боку винятково адвокатів", — пояснив представник президента Федір Веніславський.

Засідання Ради

Засідання Ради

Скріншот

Зокрема, законопроектом пропонується змінити редакцію ч. 4 ст. 131-2 Основного закону і закріпити, що "винятково адвокат здійснює захист особи від кримінального обвинувачення".

Нинішня редакція цієї конституційної норми передбачає, що тільки адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, зокрема захист від кримінального обвинувачення.

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Відповідно, пропонується прибрати зі статті 131-2 абзац про випадки, для яких можуть бути винятки — коли це стосується трудових спорів, спорів щодо захисту соціальних прав, щодо виборів і референдумів, а також представництва малолітніх або неповнолітніх осіб.

Згідно з процедурою розгляду конституційних змін, після висновку КС парламент може попередньо схвалити (ухвалити в першому читанні) такий законопроект не менш ніж 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Рада може розглядати його для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно не менше 300 голосів парламентарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня Верховна Рада України також скасувала депутатську недоторканність.

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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