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Монетизація субсидій: хто отримає "живі" гроші (відео)

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З 1 січня в Україні запрацювала монетизація субсидій, тобто видача їх у вигляді "живих" грошей. Як функціонуватиме нова система - дивіться у поясненні DW.На монетизацію субсидій в держбюджеті України на 2019 рік передбачили 20 мільярдів гривень. Cубсидія у грошовому еквіваленті надходитиме на персональний рахунок в Ощадбанку. Цей рахунок автоматично відкриють тим отримувачам субсидії, заявки яких схвалять після 1 січня. Проте кошти можна буде витратити лише на оплату комуналки.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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