Монетизація субсидій: хто отримає "живі" гроші (відео)

З 1 січня в Україні запрацювала монетизація субсидій, тобто видача їх у вигляді "живих" грошей. Як функціонуватиме нова система - дивіться у поясненні DW.На монетизацію субсидій в держбюджеті України на 2019 рік передбачили 20 мільярдів гривень. Cубсидія у грошовому еквіваленті надходитиме на персональний рахунок в Ощадбанку. Цей рахунок автоматично відкриють тим отримувачам субсидії, заявки яких схвалять після 1 січня. Проте кошти можна буде витратити лише на оплату комуналки.