Благодаря коронавирусу, я точно знаю какого президента хочу.
Мой будущий Президент.
Только тот, кто с утра до ночи будет создавать, поднимать и лоббировать собственное украинское производство.
Который создаст Украину как производственную, а не сырьевую базу и слепит на десятилетия экспортную страну.
Тогда будут и зарплаты.
Тогда будут и рабочие места.
Тогда будет и свой товар на полках.
Сырье бл*дь вывозим.
Сами нихрена не производим.
Границы всему миру открыли, льготы на импорт всем дали, а сами ничего готово практически не производим, а значит никуда и не продаём.
Вот сейчас вирус.
Я ничего не могу купить в Украине, потому что у нас практически ничего не производят.
Даже базовые примитивные изделия - и то Китай, Индия, Таиланд, Вьетнам, Пакистан
И вот я звоню французскому производителю ИВЛ.
Говорю, продайте нам как своему партнеру партию ИВЛ. Деньги есть. У нас жопа.
А они отвечают.
У нас три приоритета отгрузки товаров и вы на третьем месте.
Приоритет 1.
Мы никуда никому ни одного ИВЛ не отгрузим, пока у нас внутри страны они нужны. Интересы Франции на первом месте. Мы - нах*й.
Приоритет 2
Межгосударственные договорённости на уровне президента и Правительства. Мы отгрузим второй очередью туда, куда нас попросит наше правительство. Это стратегические партнеры. Мы - нах*й.
Приоритет 3.
И только после первых двух, мы начнём распределять ИВЛ среди наших партнеров и дистрибьюторов. Отдавая предпочтение туда, где хуже. Судя по статистике, у нас все за*бись - так что мы третьи с конца.
И так говорит нам сейчас каждый иностранный поставщик.
Вот и скажите, нужно ли нам и дальше все завозить и всех сюда пускать или может все же повернуться лицом к себе.
Сегодняшний день отчетливо показал.
Мы никому не нужны, кроме нас самих и никто нам не собирается помогать вне очереди - кроме нас самих.
А сами себе мы помочь не можем.
У нас некем, нечем, не на чем.
Мой Президент будет.
Создавать по всей стране промышленные Парки.
Бить по рукам уродам во власти, которые по всей вертикали вымогают с производителей взятки за землю, за коммуникации, за подключения, за работу, за сбыт.
Стимулировать инновации и научные разработки.
Давать беспроцентные и дешёвые кредиты.
Гарантировать долгосрочные налоговые каникулы.
Оплачивать по всему миру рекламу украинского производства и стенды на выставках.
Лично лоббировать по миру и массово включать производителей в делегации.
Не избранных и не сырьевых - а всех желающих и из всех отраслей.
А ещё давать преференции НАШИМ при равном качестве для поставок за бюджетные деньги.
Я за здоровый протекционизм.
Хватит.
Довели страну до ручки - маски с халатами бл*дь произвести себе уже не можем.
Сорри. Но за 25 лет.
Эти заигрывания то с Россией, то с США, то с ЕС довели нас до тотальной зависимости во всем и от всех.
Пока все тихо.
Они нас с удовольствием юзают, а когда везде беда - наша беда для них стоит на самом последнем месте.
Хватит.
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