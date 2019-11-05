"Сила Зеленського – катастрофа!" Звіробій дала пораду, як перемогти Росію

Президент Володимир Зеленський має піти на співпрацю зі своїм попередником Петром Порошенком, щоб відстояти євроатлантичний курс України.

Про це заявила в ефірі ObozTV волонтерка й учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій. На її думку, допомога країн НАТО допомогла б Україні вийти переможцем із конфлікту з Росією.

"Зараз буде конфлікт тільки одного дуже важливого інтересу – буде тут стояти НАТО чи не буде. Маю на увазі, чи буде Україна в складі НАТО. Якщо вона буде, у нас є шанс стати незалежною від Росії державою. Якщо не буде допомоги цих військ, у нас немає таких шансів. Росія зробить усе, щоб у нас цих шансів не було", – заявила Звіробій.

"Я думаю, Зеленському варто було б піти на співпрацю і переговори з Порошенком, а не ворогувати з ним, тому що цю лінію поки що пробиває тільки Порошенко... Сила Порошенка протягла українську лінію на міжнародному рівні. Ми змусили почути Україну, це дуже важливо. А сила Зеленського зараз валить всю дипломатичну роботу, це просто катастрофа", – наголосила вона.

На думку волонтера, якщо нинішньому і колишньому главі держави вдасться знайти взаєморозуміння, то "ми могли б перемогти".

"Йому треба вести переговори з Порошенком, прислухатися до того досвіду, який ми вже маємо. Там такі ж самі помилки, як вони роблять зараз. Це треба враховувати на війні з ворогом, який уже не раз давав зрозуміти, що все може піти не за зазначеним планом", – вважає Звіробій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтер Маруся Звіробій також прокоментувала свій відеоролик з обіцянками, що президента Володимира Зеленського на Донбасі "хто-небудь підірве".

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