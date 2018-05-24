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Місяць в полоні піратів: шістьох українських моряків повернули з Нігерії

1.5тЧитати новину російською

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що шість українських моряків вдалося звільнити з піратського полону в Нігерії.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, п'ятеро з них вже повернулися на Батьківщину, а шостий завершує лікування в Нідерландах.

"Завдяки спільним з нідерландськими і нігерійськими друзями зусиллям вдалося звільнити з піратського полону шістьох наших співвітчизників... П'ятеро моряків-громадян України сьогодні вранці прибули на Батьківщину, всі живі і здорові. Ще один наш моряк поки залишається в Нідерландах на лікуванні, але найближчим час повернеться додому", - повідомив міністр.

Моряків майже місяць утримували в заручниках в дельті річки Нігер.

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"Глибоко вдячний нашим нідерландським і нігерійським партнерам за щиру турботу, копітку цілодобову роботу, завдяки якій вдалося врятувати людські життя", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, в лютому 2017 року судно "BBC Caribbean", з українськими моряками на борту, захопили в полон пірати в територіальних водах Нігерії.

Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
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