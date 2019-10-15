Місцеві вибори в Україні: у Раді озвучили нову дату

Місцеві вибори в Україні можуть відбутися у травні 2020 року – після завершення першого етапу реформи децентралізації.

Таку дату назвав народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін у ефірі ObozTV.

"Ми кажемо, що, напевно, у травні 2020 року. Тоді це вже не позачергові, а перші вибори на підставі нового адміністративного устрою в Україні", – заявив Безгін.

"Поки не буде доведено до логічного завершення перший етап реформи децентралізації – проводити вибори недоречно", – пояснив він.

За словами нардепа, зараз профільний комітет ВР спільно з Офісом президента і Кабінетом міністрів розробляє відповідні зміни до Конституції, які потім будуть спрямовані на розгляд Конституційного суду України.

"Після цього ми зможемо у лютому безпосередньо розглядати (законопроєкти. – Ред.)", – зазначив Безгін.

Він уточнив, що "Слуга народу" планує проголосувати цілий пакет законопроєктів щодо децентралізації, зокрема про запровадження інституту префектів.

"Тільки після того, як буде ухвалено весь законодавчий пакет, можна буде говорити про вибори", – наголосив депутат.

На його думку, процедура не дозволяє провести місцеві вибори до кінця 2019 року.

Втім, уточнив Безгін, можливі деякі винятки.

"У нас є прецедент – м. Українка Київської області. Там складна ситуація, більш ніж два роки немає міського голови. І наш комітет рекомендував провести там вибори. Є й інші населені пункти (з подібною проблемою. – Ред.), але там хоча б не така болюча криміногенна обстановка", – розповів він.

У партії Зеленського припустили, що місцеві вибори відбудуться не раніше травня 2020 року osce.org

Як писав OBOZREVATEL, тим часом в Україні продовжують відбуватися перші вибори у новостворених об'єднаних територіальних громадах. 11 жовтня ЦВК призначила вибори ще у 86 ОТГ на 22 грудня 2019 року.

Всього з жовтня 2015 року в Україні відбулися перші місцеві вибори у 896 ОТГ.

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