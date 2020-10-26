У Хмельницькому мер не залишив шансів "Слузі народу" – екзитпол

У Хмельницькому на виборах мера лідирує чинний глава міста Олександр Симчишин (ВО "Свобода") з 81,13% голосів.

Про це свідчать дані екзитполу, проведеного місцевим виданням "ВСІМ". В опитуванні взяли участь 408 респондентів.

На другому місці з великим відривом представниця партії "Слуга народу" Інна Ящук – 10,78%.

Інші кандидати набрали менше 5%:

Іван Гончар ("Сила і честь") – 3,19%;

Богдан Лукашук ("Батьківщина") – 2,94%;

Анатолій Собко ("За конкретні справи") – 1,96%.

На виборах до міськради Хмельницького найбільшу підтримку здобула "Команда Симчишина" – 64,22% голосів.

Далі йдуть:

"Слуга народу" – 11,76%;

"Батьківщина" – 5,15%;

"Євросолідарність" – 4,41%;

"Сила і честь" – 3,43%.

"За майбутнє" – 3,19%.

Інші партії отримали менше 3%.

Попередні результати голосування в інших містах можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента заявили, що передвиборна кампанія в Україні, перебіг голосування і загалом процес місцевих виборів відповідали демократичним стандартам та чинному законодавству.