Місцеві вибори-2020: які міста можуть отримати мерів у першому турі

Центральна виборча комісія допустила до участі в місцевих виборах, які відбудуться в Україні 25 жовтня, 369 політичних партій: абсолютна більшість із них – це локальні проєкти, які претендують на потрапляння до обласних, міських, селищних чи сільських рад лише в окремо взятих регіонах. Разом із депутатами українці в цю неділю обиратимуть ще й 370 міських голів серед 2936 кандидатів, тобто в середньому на одне мерське крісло претендує 8 осіб.

Вибори відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, який Верховна Рада ухвалила в грудні минулого року. OBOZREVATEL дослідив електоральні вподобання українців у найбільших обласних центрах України та Києві й дізнався, які з цих міст можуть отримати свого голову без повторного голосування, а де політикам таки доведеться позмагатись у два етапи.

Львів

Найбільшу кількість міських голів цьогоріч обиратимуть у Львівській області – 39 серед 305 зареєстрованих кандидатів. На посаду очільника Львова претендують одразу 17 політиків. Водночас, відповідно до дослідження, проведеного соціологічною групою FAMA, з 26 вересня по 2 жовтня, жоден із кандидатів не перемагає у першому турі.

Найбільшу підтримку серед львів'ян має чинний міський голова Львова Андрій Садовий, його готові підтримати 42,7% опитаних респондентів. Садовий обіймає посаду мера міста Лева з 2006 року, а в березні 2019-го заявляв, що більше не балотуватиметься. Проте в серпні 2020-го він різко змінив свою думку й оголосив, що вчетверте побореться за крісло головного львів'янина.

На другому місці перебуває представник "Європейської солідарності", народний депутат України та колишній голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка – його рейтинг становить 20,8%. Цікаво, що Садовий і Синютка мали серйозне протистояння у минулому, зокрема під час так званої сміттєвої блокади у 2016 році. Тоді на Грибовицькому сміттєзвалищі трапився обвал, унаслідок якого загинули троє рятувальників, а ще один зник безвісти. Експлуатацію сміттєзвалища припинили, через що сам Львів погруз у побутових відходах. Андрій Садовий тоді звинувачував у навмисному створенні перепон облдержадміністрацію.

Третю сходинку та шанс вийти у другий тур має "свободівець" Руслан Кошулинський – у нього 16,3% голосів виборців. До речі, Кошулинський не вперше змагається за крісло мера Львова. У 2015 році йому вдалось вийти до другого туру разом із Садовим, проте тоді ще лідер "Самопомочі" переміг його зі значним відривом 61,1% проти 36,86% у Кошулинського.

Водночас, незалежно від того, хто вийде до другого туру разом із Садовим, він упевнено перемагає будь-кого із своїх суперників зі значним відривом.

Дніпро

Попри те, що у Дніпрі 17 претендентів на посаду міського очільника, вибори тут можуть завершитися вже в першому турі. Відповідно до результатів опитування центру "SOCIS", 54,1% голосів виборців має чинний міський голова Борис Філатов.

У 2015-му Філатову довелося поборотись за крісло мера у двох турах – він висувався від партії "Укроп" і переміг колишнього голову Дніпропетровської ОДА та народного депутата України Олександра Вілкула.

Цього року Філатов балотується від новоствореної партії "Пропозиція", проте його найближчим суперником залишається Вілкул, у якого 13,8% підтримки дніпрян. На третьому місці представник партії "Громадська сила" Загід Краснов – 12%.

І навіть якщо трапиться так, що у Дніпрі доведеться проводити другий тур виборів, хто б туди не потрапив: Вілкул чи Краснов, він із великим відривом поступається Борису Філатову.

Харків

У Харкові основна боротьба розгорнеться між чинним міським головою Геннадієм Кернесом, якого, відповідно до опитування ТОВ "Українська соціологічна група", підтримують 46,4% виборців, і представником "Опозиційної платформи – За життя" Олександром Фельдманом – 18,7%.

У вересні цього року Кернес захворів на коронавірус, що спричинило ускладнення у вигляді двобічної пневмонії. Його доправили до німецької клініки "Шаріте", де політик переніс складну операцію. З огляду на це поставало питання, чи буде Кернес спроможним змагатися за крісло мера. Водночас до початку жовтня серед кандидатів на посаду міського голови Харкова значився його давній політичний соратник Михайло Добкін, у якого тоді рейтинг становив близько 1,1%. Проте 4 жовтня, після того як стало відомо, що Кернеса успішно прооперували, Добкін зняв свою кандидатуру на його користь.

Якщо перемогти відразу не вдасться, то у другому турі Кернес упевнено випереджає будь-кого зі своїх суперників.

Одеса

Чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов перебуває на межі між тим, щоб перемогти в першому турі, й тим, щоб вести боротьбу у два етапи. Нині, відповідно до опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", його підтримка становить 50,1%.

Найбільші шанси потрапити до другого туру має представник ОПЗЖ, народний депутат України Микола Скорик – у нього 10,6% голосів виборців, які визначились із вибором. На третьому місці кандидат від "Слуги народу", шоумен Олег Філімонов – 8,8%. Шанси вийти до другого туру також має ексрегіонал Сергій Ківалов, у якого 7,9% підтримки.

Попри те, що за останні 5 років на міського голову Одеси було відкрито кілька кримінальних проваджень, а після опублікування так званих панамських документів з'ясувалося, що у Труханова є російське громадянство, він упевнено перемагає будь-кого зі своїх суперників у другому турі.

Київ

У Києві ситуація подібна до Львова: чинний міський голова Віталій Кличко за всіма соціологічними дослідженнями впевнено виходить до другого туру виборів, а ось те, хто складе йому там конкуренцію, нині визначити складно.

Відповідно до результатів опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", окрім Кличка, який має 43,6% голосів виборців, до другого туру може потрапити представник партії "Голос", шоумен Сергій Притула – 9,8% або кандидатка від "Слуги народу", народна депутатка України Ірина Верещук – 6,9%.

А де ще мера оберуть у першому турі?

За даними різних соціологічних досліджень, великий шанс обрати мера в першому турі мають мешканці Вінниці – там зі значним відривом лідирує представник "Української стратегії Гройсмана", який є чинним міським головою, Сергій Моргунов – він має 72,9% голосів виборців.

Сергій Надал у Тернополі також може розраховувати на перемогу в першому турі. "Свободівець", який уже 10 років поспіль очолює Тернопіль, користується підтримкою 75,6% містян.

Проте найвищі шанси перемогти в першому турі серед очільників усіх обласних центрів України має мер Чернігова Владислав Атрошенко (партія "Рідний дім") – за нього цієї неділі готові віддати голоси 76,6% виборців.

Шанси на дострокову перемогу також мають міський голова Житомира Сергій Сухомлин (64%), Черкас – Анатолій Бондаренко (56,5%) та Запоріжжя – Володимир Буряк (56%).

Міста із запеклою боротьбою

Найбільш запеклу боротьбу в обласних центрах соціологи прогнозують Ужгороду, Чернівцям і Рівному.

В Ужгороді у двобої зійдуться представник "Слуги народу" Віктор Щадей і чинний міський голова Богдан Андріїв. До речі, цього разу Андріїв балотується як самовисуванець, хоча у 2015 році переміг у команді колишніх "регіоналів" під брендом партії "Відродження".

Ужгород цікавий тим, що це єдиний обласний центр, де позиції кандидата від "Слуги народу" є надзвичайно міцними: нині йому віддають перевагу 32% містян. Натомість Богдан Андріїв може розраховувати на 31% голосів виборців у першому турі. Усі решта кандидатів мають менш як 10% підтримки, і саме від перерозподілу їхніх голосів залежить, хто стане мером Ужгорода.

У Чернівцях за посаду міського голови змагатимуться чинний міський голова Олексій Каспрук, який разом із Борисом Філатовим увійшов до новоствореної партії "Пропозиція", – його підтримують 18,9% чернівчан. А ось його суперник із партії "Рідне місто" Віталій Михайлішин, за останніми соціологічними дослідженнями, отримує 22,1% голосів.

Результат другого туру в Чернівцях залежатиме від того, кого підтримають виборці наступних двох за рейтингом кандидатів: Романа Клічука з "Єдиної альтернативи" (у 2019-му балотувався до Верховної Ради під №100 у партійному списку "Самопомочі"), у якого нині 11% підтримки, чи Віталія Другановського від "Слуги народу" – 10,2%.

Але найбільш невизначена ситуація в Рівному, де жоден із кандидатів у першому турі не набирає навіть 15% голосів. Річ у тім, що чинний міський голова Рівного Володимир Хомко, який керує містом із 2008 року, вирішив цього разу не балотуватись. Тому нині рівняни розподілили свої голоси так:

Віктор Шакирзян "Рівне Разом" – 11%;

Олексій Муляренко "Сила і честь" – 8,2%;

Олег Осуховський "Свобода" – 6,7%;

Юрій Вознюк "За майбутнє" – 4,7%.

Зважаючи на те, що 36% мешканців Рівного ще не визначилися з вибором, до другого туру може потрапити будь-хто з перелічених кандидатів, а можливо, й ті, кого сьогодні соціологи не відносять до лідерів перегонів.